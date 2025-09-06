L'OL ne cède pas à la folie stéphanoise

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il manque un buteur à l'OL, et tout le monde en est bien conscient. Les Lyonnais ont même toqué à la porte de leurs voisins stéphanois pour essayer de faire Lucas Stassin.

L’OL a beau avoir recruté à la surprise générale Rachid Ghezzal, il manque encore un numéro 9 pour compléter l’équipe de Paulo Fonseca. L’international algérien va apporter une touche technique et d’expérience, et aussi une certaine qualité sur les coups de pied arrêtés s’il n’a rien perdu de son pied gauche, huit ans après son départ pour Monaco. Mais les dirigeants lyonnais ambitionnent toujours de faire venir un finisseur, et toutes les options sont étudiées. Il y a toutefois une solution qui est désormais à écarter, malgré un intérêt qui a été réel ces derniers jours. L’Equipe annonce en effet que l’OL a bien contacté l’AS Saint-Etienne pour connaitre les modalités d’un transfert de Lucas Stassin, qui ne rêve que d’une chose, continuer son aventure en Ligue 1.

L'ASSE ne lâche pas le morceau, l'OL abandonne

OL : Rachid Ghezzal revient au club (officiel) https://t.co/8ilD83Quve — Foot01.com (@Foot01_com) September 5, 2025

Mais la discussion n’a pas duré bien longtemps. En voyant que les Verts demandaient bien 30 millions d’euros pour leur attaquant belge, qui sort en effet d’une première saison solide dans le Forez, l’OL a tourné les talons. L’idée n’était pas de payer avec quasiment tout l’argent récolté de la vente de Georges Mikautadze pour faire venir Lucas Stassin, aussi prometteur l’attaquant des Verts soit-il. Une piste à oublier donc, mais qui démontre que Lyon a bien essayé de compenser de manière ambitieuse le départ de son buteur géorgien. Pour le moment, ce n’est pas fait et c’est bien le seul point négatif de ce début de saison. Il reste à savoir si l’OL aura les moyens financiers pour aller chercher cet attaquant de pointe qui risque de manquer à la formation de Paulo Fonseca dans cette première partie de saison.