L'OL n'en veut plus, il croule sous les offres

Par Quentin Mallet

Poussé dehors par la direction de l'Olympique Lyonnais, Paul Akouokou a récemment reçu une offre du Real Saragosse. Mais l'international ivoirien fait patienter l'écurie espagnole, car il a reçu de nombreuses autres offres.

L'Olympique Lyonnais continue son opération dégraissage. Après avoir validé les départs de joueurs au salaire important, comme Rayan Cherki, Lucas Perri, Saïd Benrahma ou encore Jordan Veretout, Alexandre lacazette et Duje Caleta-Car, la direction sportive rhodanienne pousse pour le départ de Paul Akouokou. S'il n'est pas de ceux qui alourdissent gravement la masse salariale, l'international ivoirien est toutefois un joueur sur lequel plus personne ne compte au sein du club. Utilisé par miracle par Paulo Fonseca la saison dernière pour la double confrontation face à Manchester United - pari raté, par ailleurs -, le milieu de terrain de 27 ans n'a plus sa place dans l'effectif et est invité à partir. Conscient de cette situation, le Real Saragosse est venu aux renseignements pour tenter sa chance et est déjà globalement d'accord avec l'OL, à en croire les informations de Foot Mercato.

Paul Akouokou fait poireauter tout le monde

Malgré un terrain d'entente trouvé entre l'OL et le Real Saragosse pour un prêt payant de 500 000 euros avec une prise en charge d'une partie de son salaire, Paul Akouokou en décide pour l'instant autrement. Le milieu défensif n'est pas particulièrement attiré par la perspective en deuxième division espagnole, alors qu'El Gol Digital indique que le joueur de l'OL fait patienter tout le monde, car il reçoit de plus en plus d'offres.

Surtout, ce sont apparemment des propositions qui l'intéressent beaucoup plus d'un point de vue financier. Une telle évolution du dossier rend actuellement très difficile un accord personnel entre le joueur et l'écurie espagnole. Depuis l'Espagne, on comprend toutefois que le Real Saragosse fait pression pour faire de Paul Akouokou la nouvelle star de l'effectif.