Un deal express et l'OL récupère 0,5 ME

Par Quentin Mallet

Toujours dans l'optique d'alléger sa masse salariale, l'Olympique Lyonnais prépare le départ de Paul Akouokou. Une opération logique tant son avenir chez les Gones était depuis très longtemps compromis.

Avec les préconisations de la DNCG reçues après l'audience en appel qui a validé le maintien administratif du club en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais doit s'activer pour refondre une grande partie de son effectif. Dans l'objectif d'alléger une masse salariale bien trop alourdie par les saisons précédentes, la direction sportive des Gones s'est déjà séparée de gros salaires comme ceux d'Alexandre Lacazette ou de Lucas Perri. Mais le dégraissage est encore loin d'être terminé. D'autres joueurs, considérés comme des indésirables, sont toujours poussés vers la sortie. Un point de chute a d'ailleurs été trouvé pour Paul Akouokou, selon les informations de Foot Mercato.

L'OL veut se débarrasser de Paul Akouokou

🚨⚪️🔵🇨🇮 #Liga2 |



✍️ Selon nos informations, le dossier Paul Akouakou au Real Saragosse avance bien



💰 Prêt payant inférieur à 500 000 euros + prise en charge d'une partie du salaire du joueur



Avec @sebnonda https://t.co/L9C54UVRdy pic.twitter.com/QLREnPz9nc — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 31, 2025

Selon le média francophone, l'international ivoirien va rebondir loin du Rhône. En effet, le club de Saragosse apprécie particulièrement son profil et est prêt à faire rapidement avancer le dossier. Le pensionnaire de deuxième division espagnole propose un prêt payant de moins de 500 000 euros, avec une partie de son salaire prise en charge. Vu la très faible utilisation de Paul Akouokou depuis son arrivée au club, on comprend logiquement pourquoi l'Olympique Lyonnais veut s'en séparer. S'il n'est pas de ceux qui possèdent l'un des plus gros salaires du club rhodanien, il coute toutefois quelque 750 000 euros par an au club. Une dépense totalement inutile puisque le joueur a cumulé seulement 149 minutes de temps de jeu depuis le mois de décembre 2023.

Il reste toutefois encore un bémol, et pas des moindres : Paul Akouokou n'est pas très attiré par la destination. Peut-être se voit-il encore à un meilleur niveau ? Quoi qu'il en soit, celui dont le contrat avec l'OL court jusqu'en juin 2027 a des chances de retrouver l'Espagne, deux ans après son départ du Real Betis.