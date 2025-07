L’OL n’en peut plus de lui et dira oui à tout

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Olympique Lyonnais est ouvert aux ventes de la plupart de ses joueurs. Encore plus s'il s'agit de joueurs au contrat très lourd et qui ne plus aussi incontournables.

Dans sa frénésie du fameux mercato de l’hiver 2024, l’Olympique Lyonnais avait associé la jeunesse à l’expérience pour remonter la pente au classement. Avec un certain succès même si, 18 mois plus tard, certaines opérations se payent très cher. C’est le cas avec un Nemanja Matic qui n’a plus vraiment le même impact sur le jeu lyonnais, mais reste néanmoins un joueur majeur de par son salaire parmi les plus élevés du club. A bientôt 37 ans, le Serbe possède encore une année de contrat et il sera très difficile à déloger. Sa valeur marchande est quasiment nulle, et l’OL serait prêt à le laisser partir gratuitement s’il se trouve un nouveau point de chute. En attendant, l’ancien de Manchester United et Chelsea affiche sa bonne humeur à l’entrainement et se préparer à jouer à l’OL cette saison. Le ton changera peut-être si son temps de jeu est en baisse, mais en attendant, les dirigeants lyonnais essayent de lui trouver une porte de sortie selon L’Equipe.

Une valeur marchande en chute libre

Le quotidien sportif évoque une « offre satisfaisante » pour le laisser partir, mais avec une valeur marchande de 2 millions d’euros, n’importe quelle proposition risque de faire l’affaire. Son nom a été murmuré en Turquie et en Arabie saoudite au mois de mai dernier, mais depuis les rumeurs sont bien rares. Le mois d’août pourrait réserver quelques surprises, mais en attendant, Nemanja Matic continue sa préparation sans trembler, avec un salaire copieux et une vie familiale bien posée à Lyon. Il y a donc de fortes chances que l’OL traine son milieu de terrain jusqu’au bout de son contrat dans un an.