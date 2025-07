L’OL n'a rien compris, la DNCG ne se fera pas avoir

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a été éjecté, remplacé par Michele Kang, mais l'Olympique Lyonnais n'a pas changé de fonctionnement. C'est ce qui inquiète grandement avant l'appel devant la DNCG pour éviter la Ligue 2.

Officiellement très surpris d’apprendre que la DNCG avait prononcé une relégation de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2 la semaine dernière, le club rhodanien n’a pas réussi à mettre ses finances en ordre pour garantir son équilibre et sa trésorerie. John Textor a néanmoins pris acte de cette décision en se retirant de ses responsabilités au sein de l’OL, laissant sa place à sa collègue Michele Kang, désormais nommée PDG d’Eagle Football, la holding qui chapeaute l’OL. Une nouvelle dirigeante, une nouvelle façon de faire avec des économies drastiques annoncées, la révolution est en marche mais est-ce que cela suffira pour convaincre la DNCG que le club rhodanien a les finances suffisamment saines et pourvues pour rester en Ligue 1 ?

Rien n'a changé à l'OL

Reprise imminente 🔙



Et déjà une première opposition à huis clos contre notre club partenaire, le @FCVB_officiel le 19 juillet 💥



Match à suivre sur @OLPLAY_Officiel et sur la zone Membre YouTube



Tous les détails ici 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2025

Ce n’est pas forcément l’avis de Jen Mendelewitsch, agent de joueurs depuis plus de 10 ans, et pour qui l’OL réalise un pari osé devant la DNCG en faisant des grandes annonces sans changer une seule seconde la structure et le fonctionnement du club, toujours au coeur de la nébuleuse multi-propriété. « Je n’ai absolument rien contre Michele Kang c’est sans doute une femme d’affaire sérieuse et accomplie. Mais il y a beaucoup de signes qui devraient quand même alerter les supporters de l’OL. Il y a eu un tel rejet de John Textor, qu’un petit habillage cosmétique suffit pour faire croire qu’on est sur la voie d’une révolution. Peut-être que ça va venir dans les mois prochains, mais à l’heure où l’on parle, le fait d’avoir changé de président ne doit pas faire oublier l’aspect concret des choses. C’est une révolution qui n’en est pas une. On nous vend un nouveau visage, mais si on entre dans les détails, est-ce qu’il y a eu un changement dans la structure de l’actionnariat ? Non », assure Jen Mendelewitsch sur les ondes de l’After Foot sur RMC.

« On peut changer tous les visages, les demandes de la DNCG ne vont pas changer. Les supporters en ont marre de la multi-propriété, Kang en a fait son modèle économique. Cela reste le même attelage, ceux qui sont dans la structure de départ sont toujours là même si le personnage de John Textor n’est plus présent. Tant que John Textor ne sort pas des sociétés liées à l’OL, il n’y aura pas de changement. Les taux d’emprunt et le remboursement de la dette, Michele Kang ne va pas les changer. Soit elle va mettre son argent personnel et j’en doute fortement. Soit on fait juste une nouvelle opération d’enfumage pour les supporters et la DNCG », a livré l’intervenante de l’After, persuadé que ce petit coup de balai improvisé entre le jugement en première instance et l’appel pourrait bien ne pas tromper le gendarme financier du football français. Et provoquer une très mauvaise surprise pour l’OL ?