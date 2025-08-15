L'OL n'a plus aucune offre pour Malick Fofana

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'est un départ qui fait peur aux supporters de l'Olympique Lyonnais, mais pour l'instant Malick Fofana est toujours à l'OL. Et Hugo Guillemet révèle que le club de Michele Kang n'a aucune offre actuellement.

Il y a un OL avec et un OL sans Malick Fofana, l'ailier international belge de Lyon étant en capacité à renverser à lui tout seul le scénario d'un match. Après le départ de Rayan Cherki à Manchester City, le jeune joueur belge est encore capable de donner énormément de plaisir aux adeptes du beau jeu, sauf qu'il n'est pas du tout certain que Malick Fofana sera toujours à l'Olympique Lyonnais le 2 septembre prochain au lendemain de la fermeture du mercato estival. Annoncé comme proche de Liverpool ou du Bayern Munich, l'ailier lyonnais pourrait rapporter une grosse somme à son club, au moment où l'OL doit faire très attention sur le plan financier. Concernant le sportif, Hugo Guillemet affirme ce vendredi que le départ de Fofana n'est pas du tout imminent du côté de la capitale des Gaules.

L'OL et Malick Fofana, ça ne bouge pas

non la dernière offre c’était Everton comme on l’a écrit et le joueur n’a pas donné suite — hugo (@hugoguillemet) August 15, 2025

En effet, le journaliste de L'Equipe, toujours très bien informé quant au mercato de l'Olympique Lyonnais, a révélé ce vendredi sur X (anciennement Twitter) que depuis la proposition d'Everton en juillet, que Malick Fofana avait refusée, l'OL n'a plus aucune offre sérieuse pour son international belge. « Du neuf sur Malick Fofana ? Non la dernière offre c’était Everton comme on l’a écrit et le joueur n’a pas donné suite », a répondu Hugo Guillemet à un internaute sur ce sujet forcément très sensible. Reste tout de même à savoir quelle sera la position des dirigeants lyonnais en cas de grosse offre qui pourrait tomber dans les derniers jours du mercato estival. Même si la signature à l'OL d'Ousmane Fofana, le cousin de Malick, est un signe favorable, une proposition d'un très gros club européen, et un énorme chèque pour l'OL, sont capables de tout change dans ce dossier.