L’OL maintenu, Textor fait encore une promesse

Propriétaire de l’Olympique Lyonnais et encore actionnaire de Crystal Palace la saison passée, John Textor promet que Lyon et Palace joueront bien l’Europa League ensemble en 2025-2026.

Face à la montée de la multipropriété au sein du football mondial, l’UEFA a décidé d’agir pour éviter que des clubs d’un même propriétaire puissent s’affronter en coupes européennes. Cela aurait pu être le cas de l’OL et de Crystal Palace, sachant que John Textor est propriétaire du club français et actionnaire de Crystal Palace. Vainqueurs de leur premier trophée national majeur, à savoir la FA Cup face à Manchester City en mai dernier, les Eagles n’ont clairement pas envie de passer à côté de leur qualification pour l’Europa League. Mais sachant que Textor avait encore 43 % des parts du club de Premier League, jusqu’à ce qu’il décide de les vendre à Woody Johnson pour 190 ME, Palace risque encore d’être relégué en Conférence League. Pour éviter cela, Textor et les autres propriétaires du club, comme le président Steve Parish, ont rencontré l'Instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA le mois dernier pour montrer que Textor n’avait pas « d'influence décisive sur le club au-delà de la date limite du 1er mars ». Malgré les craintes d'exclusion pour infraction au règlement de l'UEFA, Textor estime que l’OL et Crystal Palace joueront bien la C3 la saison prochaine.

« Nous avons tous convenu de l'absence d'influence décisive »

« La question de savoir si cela poserait problème n'a jamais été évoquée. Les raisons sont dans des documents que le public n'a pas vus. On ne devrait pas parler de savoir si j'ai 43 % ou 25 % des voix, on devrait parler de zéro. Le document que j'ai signé stipule que je n'ai aucun droit de participer aux décisions de gestion. L'UEFA a vu ce document. J'aurais dû envisager une vente en juin 2024. J'étais tellement heureux quand ils ont soulevé la FA Cup, mais j'ai ressenti la gravité lorsqu'ils la tenaient. J'étais inquiet de ce qui allait arriver. Je me sentais mal, mais cela ne signifie pas que j'ai eu une influence décisive. Le règlement stipule qu'ils devraient être qualifiés. Une rétrogradation en Conférence League ? C’est peu probable. Nous avons comparu devant le comité de l'UEFA et avons tous convenu de l'absence d'influence décisive », a détaillé, sur talkSPORT, Textor, qui attend avec impatience la décision de l’UEFA pour souffler un grand coup après avoir déjà frôlé la catastrophe à Lyon à cause de la DNCG. Mais sa promesse envers les fans de Crystal Palace ne va pas rassurer grand-monde vu ses derniers exploits avec les instances.