L'OL lui ferme la porte sous le nez, tout s’écroule pour lui

Par Nathan Hanini

La situation de l’Olympique Lyonnais reste préoccupante. Le club rhodanien doit effectuer un mercato malin sur le marché des transferts. Mais les deals négociés par John Textor avant son départ embêtent encore l’OL. C’est le cas du gardien Matt Turner dont la situation est complexe.

John Textor aura laissé quelques cadavres dans les placards de l’Olympique Lyonnais avant de partir. Rembarré par la DNCG, le dirigeant américain avait avant de laisser sa place négocié l’arrivée de Matt Turner du côté de l’OL en provenance de Nottingham Forest pour plus de huit millions d’euros. Mais aujourd’hui la situation a changé. Textor n’est plus à la tête de l’OL, et le club rhodanien ne peut pas se permettre un tel transfert. Jugé trop faible pour être numéro un et trop cher pour un numéro deux, Matt Turner ne viendra pas à l’OL. Le septuple champion de France a engagé un avocat pour tenter de trouver un accord avec le club de Premier League. Une situation difficile également pour le portier américain qui se voyait déjà sur les bords du Rhône.

Turner doit revenir en MLS

BREAKING: Lyon have hired a lawyer in attempt to cancel the deal to sign 31-year-old USMNT goalkeeper Matt Turner from Nottingham Forest after a transfer restriction was put in place and the club presented reduced budgets to avoid relegation to the French second tier 😳 pic.twitter.com/hT2BspJVxA — USMNT Only (@usmntonly) July 23, 2025

Avec seulement quatre petites apparitions en coupe l’an passé avec Nottingham Forest, Matt Turner cherche un club avec du temps de jeu. L’international américain (52 sélections) veut sécuriser sa place dans les cages américaines en vue de la Coupe du monde 2026 à domicile. Après le deal capoté du côté de l’OL, Alexi Lalas ancien joueur, conseille au portier de retourner en MLS. « C'est peut-être un autre moment où les dieux du football lui disent : « Hé, trouve une équipe de MLS et tu n'auras plus à faire face à tous ces problèmes. » Mais c'est un problème pour lui. Évidemment, ils ont des problèmes plus importants à régler au sein de l'équipe et à essayer de trouver une solution à tout cela. Mais ce n'est certainement pas ce dont Matt Turner avait besoin à ce stade, » explique-t-il dans le podcast State of the Union. Pour l’OL la mission est désormais de trouver un gardien numéro 1 en cas de départ de Lucas Perri ou de faire confiance aux jeunes portiers présents au club.