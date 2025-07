L'OL lancé à l'assaut d'un prodige argentin ‍!

Si la signature probable de Ruben Kluivert n'est pas du genre à enthousiasme les supporters de l'Olympique Lyonnais, celle de Facundo Buonanotte pourrait cette fois envoyer un bon signal concernant les ambitions de l'OL.

En ce jour de lancement de la campagne d'abonnements pour l'Olympique Lyonnais, Fabrizio Romano va mettre du baume au coeur des fans rhodaniens. En effet, le journaliste italien, spécialiste mondial du mercato, révèle l'intérêt de l'OL pour Facundo Buonanotte, le milieu offensif international argentin. Sous contrat jusqu'en 2028 avec Brighton, le joueur de 20 ans, formé à Rosario, est en effet dans le collimateur de Lyon, mais également du Borussia Dortmund explique Fabrizio Romano. Cette saison, Brighton avait prêté Facundo Buonanotte à Leicester, mais les Foxes, relégués en Championship, n'ont évidemment pas été plus loin concernant un éventuel transfert du joueur argentin.

🚨🇦🇷 EXCL: Borussia Dortmund and Olympique Lyon are both in active talks to sign Facundo Buonanotte from Brighton.



BVB entered the race strong as Carney deal is complicated… and OL also want to try get green light for Facundo.



Race on. 🔛 pic.twitter.com/76M0fUQxd0