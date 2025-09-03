L’OL l’annonce, le mercato n’est pas fini ‍!

Dans : OL.

Le mercato n’est peut-être pas complètement terminé à l’OL selon Matthieu Louis-Jean, directeur sportif du club rhodanien, qui s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse ce mercredi.

L’Olympique Lyonnais a déçu une partie de ses supporters dans les dernières heures du mercato en recrutant seulement Martin Satriano pour compenser le départ à Villarreal de son avant-centre Georges Mikautadze. Les suiveurs de l’OL s’attendaient au moins à deux renforts offensifs, il faudra finalement se contenter de l’Uruguayen, prêté avec option d’achat par le RC Lens… pour l’instant. Car une recrue surprise dans les jours à venir n’est pas à exclure dans la capitale des Gaules.

Interrogé sur le mercato de son club en conférence de presse ce mercredi après-midi, le directeur sportif lyonnais Matthieu Louis-Jean a reconnu que l’OL était encore au travail, aussi bien pour une éventuelle arrivée que pour boucler certains départs. Pour rappel, les clubs de Ligue 1 sont autorisés à recruter un joker en France ou des joueurs libres. C’est peut-être dans ce sens que travaille Lyon actuellement. « C’est un nouvel OL que vous allez découvrir. L’équipe ne gagnera pas toujours grâce au talent, mais avec le cœur. C’est ce que je souhaite mettre en avant. Nous ne visons pas le titre, mais nous restons optimistes » a d’abord lancé Matthieu Louis-Jean en introduction avant d’en dire plus.

Encore une arrivée et des départs à l'OL ?

« Nous ne sommes pas sûrs d’être actifs, mais nous verrons si nous pouvons faire venir un joueur. Même pour les départs, il n’est pas certain que tout le monde reste. Il est possible qu’un ou deux joueurs partent. On va se donner un temps de réflexion pour savoir si on peut trouver la bonne personne. On peut encore trouver des joueurs libres sur le marché. Il faut que le joueur apporte une plus-value » s’est avancé Matthieu Louis-Jean, entretenant auprès des supporters l’espoir de voir débarquer un renfort dans les jours à venir. Paulo Fonseca en serait probablement ravi même si l’entraîneur portugais de l’OL est très exigeant. La preuve, l’ancien coach de Lille avait refusé certains profils d’attaquant dans les dernières heures du mercato, ne les jugeant pas compatibles à sa philosophie. Il faudra donc que la potentielle recrue de Lyon en ce mois de septembre coche toutes les cases, sans quoi le club rhodanien se contentera de son effectif actuel, au minimum jusqu’au mercato hivernal.