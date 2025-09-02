Un buteur à l'OL, Paulo Fonseca a tout refusé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La fin du mercato a été décevante pour les supporters de l’OL, avec le départ de Georges Mikautadze et l’arrivée du seul Martin Satriano pour le remplacer. En cause, la volonté de Paulo Fonseca de ne pas trop bousculer son effectif dans les dernières heures du mercato.

Après la victoire de l’OL contre l’OM dimanche soir au Groupama Stadium (1-0), Matthieu Louis-Jean promettait des recrues pour compenser le départ de Georges Mikautadze à Villarreal pour un peu plus de 30 millions d’euros bonus compris. Présent dans les tribunes pendant l’Olympico, Martin Satriano s’est comme prévu engagé en faveur de l'OL sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat obligatoire. L’ancien buteur de Brest et de l’Inter ne devait pas être le seul renfort de cette fin de mercato en attaque. L’OL attendait au moins un joueur de plus, un pur avant-centre ou un joueur polyvalent.

Finalement, personne d’autre n’est arrivé ce lundi, une énorme déception pour les supporters lyonnais, inquiets du rendement offensif de leur équipe pour la saison à venir et cela même si Malick Fofana est lui resté. Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur les dernières heures du mercato de l’OL. Le quotidien national nous apprend notamment que de nombreux agents ont essayé de placer leurs joueurs à Lyon à l’instar par exemple d’Albion Rrahmani ou de Kelechi Iheanacho. Paulo Fonseca s’est finalement opposé à de nombreuses pistes, le coach portugais « refusant de prendre le risque d’accueillir un avant-centre qui ne lui plairait pas et l’OL a ainsi fait le choix de ne pas acheter un joueur en dernière minute ».

Un choix assumé par Paulo Fonseca

Au club, on tente également de se justifier après ces ultimes 24 heures moins animées que prévu. « La priorité était de conserver l'équilibre du vestiaire, d'avoir des joueurs avec une bonne mentalité et en adéquation avec les attentes de Paulo » explique un membre de l’Olympique Lyonnais. Chez les supporters, on reste toutefois très amer car malgré l’excellent début de saison de l’équipe (3 victoires en 3 matchs), on estime que le secteur offensif n’est pas assez fourni, d’autant que Martin Satriano, qui n’a jamais dépassé 4 buts en championnat et qui multiplie les blessures, est un pari. Paulo Fonseca assume visiblement de prendre ce risque et compte développer de jeunes talents à l’instar d’Alejandro Gomes ou d’Enzo Molebe, qui n’est finalement pas parti au FC Séville. Cela suffira-t-il pour faire un beau parcours en Europa League et viser une qualification européenne en championnat ? Réponse dans quelques mois.