OL ‍: Jefferson Savarino arrive à Lyon pour remplacer Cherki ‍!

Le départ de Rayan Cherki avant la fin du mercato hivernal ne fait plus aucun doute à Lyon, qui va faire venir Jefferson Savarino de Botafogo pour remplacer l’international espoirs français sur le gong.

Le dossier Rayan Cherki est proche de trouver son épilogue. Mis à l’écart puis prolongé jusqu’en 2026 l’été dernier, l’international espoirs français devrait quitter l’Olympique Lyonnais d’ici à lundi, date de fin du mercato hivernal. Sky Sports tue le suspense ce samedi soir en révélant que le Borussia Dortmund est actuellement en train de finaliser un accord verbal avec l’entourage de Rayan Cherki pour une signature cet hiver. Dès que l’accord sera trouvé à 100%, le club allemand se rapprochera de l’OL afin de conclure un transfert qui ne fait de toute façon aucun doute.

🚨⚫️🟡 Sebastian Kehl is currently working on reaching a verbal agreement with Rayan Cherki’s camp. #BVB



All parties are very confident that an agreement will be reached this evening.



After that, Dortmund will enter negotiations with Olympique Lyon. However, negotiations… pic.twitter.com/9t5kjEXgS9