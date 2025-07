L’OL gratte quelques millions d’euros

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL cherche à négocier au mieux le départ quasiment inévitable de Lucas Perri, son gardien brésilien suivi par Leeds.

Il y a une semaine, l’Olympique Lyonnais ne savait pas encore quel serait son avenir, la menace d’une relégation en Ligue 2 étant clairement réelle. Depuis, l’OL a sauvé sa peau mais cela s’est fait au prix d’une cure d’austérité drastique. Michele Kang n’a pas vendu du rêve pour les prochaines années, expliquant qu’il allait falloir se serrer la ceinture. Tous les joueurs à forte valeur marchande risque de partir, et Lyon va tout d’un coup retrouver un certain intérêt pour son centre de formation afin de faire grandir ses jeunes joueurs. Au niveau des départs, celui de Lucas Perri continue de prendre forme. Le gardien brésilien, dont le montant de la revente reviendra pour moitié à Botafogo, fait l’objet d’un intérêt accru de plusieurs clubs européens.

La presse anglaise évolue ce lundi celui de Leeds, qui hésite entre deux gardiens. Lucas Perri est la priorité et Vanja Milinkovic-Savic est le plan B. Le portier serbe est disponible pour un montant de 22 millions d’euros selon le Torino, qui est ouvert à une offre de la part de Leeds United. De son côté, l’OL pourrait recevoir une offre de 15 millions d’euros de la part des Peacocks, mais Michele Kang sait bien que cela fera une toute petite enveloppe restante pour son club. Résultat, l’idée est désormais de dire oui si une offre à 18 millions d’euros était sur la table. Pour Leeds, le fait que l’OL reste en Ligue 1 ou descende en Ligue 2 ne changeait en tout cas rien, l’idée étant de récupérer le portier lyonnais maintenant que Djodje Petrovic était sur le point de quitter Chelsea pour Bournemouth, et pour quasiment 30 millions d’euros. Un jeu de chaises musicales chez les gardiens de but qui va concerner l’OL, qui sait qu’il sera impossible de conserver Lucas Perri cet été, mais espère tout de même en tirer le meilleur prix.