L'OL obligé de se passer de Malick Fofana

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Touché à la tête lors d'un entrainement lundi, Malick Fofana est au repos forcé en raison du protocole commotion activé par les médecins de l'OL.

Petit coup dur pour l’Olympique Lyonnais en cette période de préparation. Touché à la tête lors d’un choc avec un de ses coéquipiers lundi après-midi, Malick Fofana a été obligé de déclarer forfait pour la séance de ce mardi et pour le reste du stage en Autriche. « C’est une contusion à la tête, et on doit observer le protocole, c’est comme ça, c’est le règlement », a souligné Paulo Fonseca, l’entraîneur lyonnais, dans les colonnes du Progrès. L’ailier belge verra donc sa préparation être tronquée puisqu’il ne pourra pas jouer contre Majorque et le Bayern Munich prochainement.

L’OL refuse une offre à 37 millions d’euros https://t.co/PhXUCvFD6z — Foot01.com (@Foot01_com) July 29, 2025

De quoi affaiblir l’OL même si cela ne remet pas en cause sa participation au match de début de saison contre Lens dans plus de deux semaines désormais. Lyon se voit néanmoins contraint de respecter le protocole médical, surtout que le choc à la tête a été décrit comme assez violent. Mais pour les clubs qui désiraient continuer de l’observer en vue du marché des transferts, il y aura là aussi une petite pause même si cela n’empêche pas les formations actives du mercato de s’intéresser à son cas.