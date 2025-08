L'OL fonce sur Benjamin Bouchouari ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL ne cesse de recruter, surtout au milieu de terrain. En plus de Sulc et Morton, Lyon essaye de faire venir Benjamin Bouchouari, le joueur de... l'AS Saint-Etienne.

Il fait partie des joueur qui ont répondu présent dans la saison compliquée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Malgré la relégation, tout n’est pas à jeter et même le voisin lyonnais a craqué pour un joueur des Verts. Voir un Stéphanois faire les quelques dizaines de kilomètres jusqu’à Lyon dans un transfert n’est jamais évident, mais Foot Mercato confirme ce dimanche que l’OL est bien le club intéressé pour faire venir Benjamin Bouchouari. Le milieu de terrain de 23 ans, fin techniquement et qui aime porter le danger, a fait l’objet d’intérêts de plusieurs clubs en Europe. Trabzonspor a récemment offert 3 millions d’euros pour le faire signer, et l’ASSE n’a pas vraiment donné suite à cette proposition. Il faut dire que Saint-Etienne, qui n’est pas contre une belle vente, a été interpellé par son voisin lyonnais.

Une première depuis Bafé Gomis

Le profil est très apprécié par la cellule de recrutement de l’OL. Et le fait que Pavel Sulc et Tyler Morton puissent signer prochainement en provenance de Plzen et Liverpool ne change rien à la donne. La venue de Bouchouari est indépendante de ces deux dossiers, signe qu’il y a une grosse révolution au sein du milieu de terrain lyonnais, et que des joueurs comme Nemanja Matic sont quand même poussés très fort vers la sortie.

Pour en revenir au joueur belgo-marocain, il sera surtout question de savoir si l’OL va faire une offre concrète et capable de surpasser celle de Trabzonspor qui est visiblement toujours active. Avec ce qui a été mis sur la table pour faire venir Morton, la capacité financière a tout de même beaucoup évolué en peu de temps, et l’ASSE ne bradera clairement pas son joueur pour faire plaisir au club ennemi de la région. Mais le mercato a ses spécificités et si tout le monde y trouve son compte, Benjamin Bouchouari pourrait bien devenir le premier joueur depuis Bafetimbi Gomis en 2009, à faire le chemin entre les deux clubs. Ce qui n’est jamais facile à vivre même si pour la saison à venir, cela sera forcément atténué par le fait que les deux formations n’évolueront pas dans la même division.