L’OL félicité pour ce coup inattendu au mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a dit au revoir à Nemanja Matic sans prendre de gants. Une annonce à la surprise générale qui permet néanmoins à la formation lyonnaise de souffler au mercato.

A deux semaines de la fin du mercato, il y a encore du mouvement à l’Olympique Lyonnais. Mais celui-là, pas grand monde ne l’avait vu venir dans un timing aussi serré. En conférence de presse quelques heures plus tôt, Paulo Fonseca avait fait une déclaration laconique pour évoquer l’avenir de Nemanja Matic, joueur d’expérience au salaire encombrant et très difficile à recaser chez un autre club européen. Pour l’entraineur lyonnais, les discussions continuaient et tout le monde tirait dans le même sens. En réalité, Fonseca a laissé l’OL faire l’annonce, mais le Serbe était sur le point de résilier son contrat. Cela enlève un joueur du milieu de terrain à l’effectif sans rapporter d’argent. Et l’économie faite sur son salaire n’est pas totale, car si l’ancien de Manchester United a accepté de partir avec 10 mois d’avance, c’est certainement en récupérant une partie de ses indemnités qui vont avec. Mais il y a aussi inévitablement une économie sur la masse salariale d’effectuée et un joueur qui n’était plus attendu pour disputer cette saison qui laisse donc de la place pour le recrutement d’un élément plus important, comme Dominik Greif dans les buts par exemple.

Nemanja Matić et l’OL mettent fin à leur collaboration 🤝



Merci pour tous les moments forts, Nemanja 🙌🔴🔵



Bon vent pour la suite ⚽️💫 — Olympique Lyonnais (@OL) August 14, 2025

Résultat, sous la communication de l’OL à propos du départ de Matic, personne n’a sorti les mouchoirs pour un joueur qui avait fait le forcing pour quitter Rennes afin de signer à Lyon, et avait apporté sa touche technique sans jamais faire l’unanimité. Encore moins par son comportement comme son embrouille avec Fonseca avant les matchs face à Manchester United ou son refus de porter le badge de lutte contre l’homophobie. Résultat, le message de l’OL lui souhaitant « bon vent » sur trois lignes en dit long sur le soulagement de le voir partir, et il est partagé par les supporters. « La fin du message ? C’est violent », « bonne nouvelle, merci pour les services rendus mais pas merci pour le caca nerveux depuis quelques mois », « très bonne nouvelle… pour la masse salariale », « mercato idéal avec ce départ », « encore un départ et on pourra recruter », ont lancé les fans de l’OL, qui ont tout de même majoritairement remercié le Serbe pour son apport qui a permis de stabiliser le milieu de terrain lyonnais à son arrivée.