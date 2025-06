L'OL félicite le PSG, les supporters sont fous de rage

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a salué la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Et cela a mis en colères ses supporters, déjà bien agacés par le succès du PSG face à l'Inter.

Ce dimanche, via une story sur Instagram, l'Olympique Lyonnais a relayé un message de la Ligue 1 représentant le trophée de la Ligue des champions avec le mot magique, rendant ainsi hommage au PSG. Et c'est peu dire que du côté des fans de l'OL, on est furieux de ce relais accordé par le club de John Textor au titre gagné par Paris. Visiblement, il n'y a pas que du côté de Marseille que le triomphe des champions de France a mis les nerfs à vif. Sur les réseaux sociaux, après s'en être pris à la communication de Lyon, on a également tenu à dire tout le mal qu'on pensait du club de Nasser Al-Khelaifi, devenu l'ennemi juré et qu'on soupçonne d'être derrière tout ce qui val mal pour l'Olympique Lyonnais.

Le PSG ennemi de l'OL, c'est la tendance

Après avoir demandé à l'OL : « SUPPRIME DIRECT @OL arrêtez de tapiner pitié », @Memphiste tape fort sur les champions de France et d'Europe en estimant que cette victoire en Ligue des champions était uniquement le fruit de l'argent mis par le Qatar : « Le story telling autour du « paris bosse bien » loooooooool ». Et cela ne s'arrête pas là, car des supporters du PSG ont fêté cette victoire à Lyon, comme dans d'autres grandes villes de France, ce qui passe mal :« La honte qu'à Lyon ça fête la victoire du PSG ».

Autre gros motif de colère, c'est quand Jules Cros, ancien présentateur d'OL Play pendant cinq ans, s'est affiché sur les réseaux sociaux avec le maillot du PSG et fêtant ouvertement ce titre. Copieusement insulté, et même menacé, ce dernier a tenu à répondre à ceux qui l'invectivaient brutalement sur X en précisant qu'il n'avait jamais masqué être fan du Paris SG à ses collègues de l'OL : « Si vous êtes déçu et trahi, je le comprendrais. Si vous voulez vous désabonner et ne plus entendre parler de moi, faites-le. Sinon, vous êtes toujours les bienvenus, car la communauté OL est très agréable, créative et drôle .»