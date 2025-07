L'OL fait un terrible aveu sur le dossier Almada

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté à l’OL la saison dernière, Thiago Almada s’est officiellement engagé à l’Atlético de Madrid jusqu’en 2030. Un gros transfert qui ne rapportera toutefois pas un centime au club rhodanien.

Thiago Almada a fait le bonheur des supporters de l’Olympique Lyonnais durant six mois. Malheureusement, le club rhodanien ne profitera plus de la technique soyeuse de l’international argentin la saison prochaine. Paulo Fonseca pensait pouvoir conserver le joueur sous contrat avec Botafogo une saison de plus, mais il n’en sera rien. Le champion du monde 2022 s’est officiellement engagé avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2030. Un transfert compris entre 20 et 25 millions d’euros pour 50% des droits économiques du joueur qui n’arrange en rien l’OL.

Car en plus de perdre le joueur, les Gones ne récupèreront pas un centime dans cette transaction. Interrogé par Le Progrès, un membre de l’état-major lyonnais confirme ce scénario catastrophe. « Thiago Almada n’est plus un joueur de l’OL depuis le 30 juin » confirme le club olympien, sous-entendant que l'argent du transfert n'ira pas dans les caisses lyonnaises. Le Progrès abonde : « l’OL peut-il espérer des retombées financières du transfert de Thiago Almada ? Il y a tout lieu de craindre que l’opération soit blanche pour les finances lyonnaises qui en auraient pourtant bien besoin ».

Pas un centime pour l'OL ?

Dans ce dossier, l’Olympique Lyonnais a donc peu de chances de récupérer de l'argent frais. Il aurait au moins pu être gagnant en récupérant Thomas Lemar dans le cadre d'un échange à peine déguisé avec l’Atlético de Madrid. En effet, l’international français passé par l’AS Monaco plait à l’OL, qui aimerait le relancer. Mais là encore, Lyon ne devrait pas sortir gagnant puisque selon la presse espagnole, la venue de Thomas Lemar sur les bords du Rhône est à ce jour peu probable. En cas de transfert ou de prêt de l’ex-Monégasque à Lyon, cela n’aura en tout cas « rien à voir » avec le deal de Thiago Almada selon Le Progrès.