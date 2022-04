L'OL fait mieux que l'OM et le PSG, Aulas l'annonce

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Semaine capitale pour l’Olympique Lyonnais, qui a quasiment dit adieu au podium avec son match nul à Strasbourg, mais rêve d’un exploit européen désormais pour sauver son avenir.

Cela passe par un gros match face à West Ham, où tout reste à faire après le match nul 1-1 à l’aller. Privé de nombreux joueurs sur blessure, l’OL va toutefois devoir sortir l’un de ses visages les plus convaincants, et pour cela, il faudra un Groupama Stadium bouillant. C’est ce qu’a clairement demandé Jean-Michel Aulas, pour qui l’union sacrée est décrétée malgré les résultats peu probants en Ligue 1 chaque week-end. Et le président lyonnais de se gargariser également des résultats européens de son club, qui est bien parti pour avoir la plus grosse contribution à l’indice UEFA cette saison, en raison de l’échec du PSG et de la première partie de saison catastrophique de l’OM en Europa League.

Aulas rêve de faire pleurer West Ham

@OL Ce 1/4 de finale de l’Europa League doit être l’occasion d tout donner en tribune et sur le terrain! Soyons enthousiastes conquérants solidaires pour aller à nouveau dans 1 1/2 finale Européenne et dans 1 stade plein:l’OL sera comme souvent le meilleur club européen français — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 12, 2022

« Ce quart de finale de l’Europa League doit être l’occasion de tout donner en tribune et sur le terrain! Soyons enthousiastes, conquérants, solidaires, pour aller à nouveau dans une demi-finale européenne et dans un stade plein. L’OL sera comme souvent le meilleur club européen français », a annoncé Jean-Michel Aulas, qui a profité d’un message demandant l’appui des supporters de l’OL sur ce match pour envoyer un petit tacle à West Ham, qui n’est selon lui pas vraiment de taille à faire tomber Lyon. « C’est comme cela que nous pourrons rivaliser avec ces anglais … Tout doit être mis en œuvre pour soutenir nos joueurs notre équipe et renvoyer West Ham en Premier League », a demandé un Jean-Michel Aulas qui est déjà en mode Coupe d’Europe.