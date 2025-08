L'OL fait le forcing pour son gardien numéro 1

Dans : OL.

L'OL est encore passé à l'action ce week-end, en effectuant une deuxième offre pour tenter de faire venir Dominik Greif, le portier de Majorque est sensible à l'intérêt lyonnais.

L’OL a accéléré son mercato ces derniers jours, mais il ne pourra pas recruter que des milieux de terrain. Pour la saison qui débute dans deux semaines, l’idée est tout de même de trouver un gardien de but pour compenser le départ de Lucas Perri à Leeds. La cible numéro 1 se nomme Dominik Greif, pour qui l’OL a effectué une première offre la semaine dernière, mais celle-ci a été repoussée par Majorque. Marca révèle ce week-end qu’une deuxième proposition a été faite, et que la réponse devrait tomber dans les prochaines heures de la part du club insulaire. Pour le moment, absolument aucun montant n’a filtré pour ce gardien de 28 ans, international slovaque, et évalué à 6 millions d’euros. Majorque n’avait pas prévu de le vendre, et a déjà fait savoir aux dirigeants lyonnais qu’il faudrait une très belle offre pour faire évoluer leur position. Il reste à savoir si la deuxième tentative sera la bonne pour l’OL, bien déterminé à se payer un nouveau gardien pour la semaine à venir, histoire de ne pas partir de zéro avec lancement du championnat.

Le média espagnol affirme que cela discute beaucoup en interne, et l’agent du Slovaque a été aperçu avec la direction de Majorque pour évoquer la situation du gardien de but. Une preuve que le forcing de l’OL influence aussi l’actualité de Dominik Greif, même si cela n’empêche pour le moment pas ce dernier d’enchainer les matchs de préparation avec Majorque. Au moins, en cas de transfert, le gardien slovaque ne sera pas en manque de temps de jeu à l’heure d’arriver à Lyon, même si pour le moment, rien ne dit que l’OL s’approche de la finalisation de ce transfert. Greif serait lui, plutôt partant pour changer d’air afin de disputer la Coupe d’Europe dans la saison à venir.