L'OL exige Carvalho et 16 millions contre Houssem Aouar

Par Claude Dautel

Houssem Aouar a entamé sa dernière année de contrat avec l'Olympique Lyonnais et du côté de Jean-Michel Aulas on n'envisage pas un départ libre du milieu de terrain. Alors, un deal avec le Betis Séville se négocie.

Houssem Aouar n’a pas encore décidé s’il allait finalement quitter son club formateur pour le Betis Séville, qui lui fait les yeux doux, mais du côté du club espagnol on négocie activement avec Lyon afin de rapidement parvenir à un accord. Si c’était le cas, alors le milieu de terrain aurait la certitude de ne plus avoir d’obstacles sur sa route pour un transfert lors de ce marché des transferts 2022. Depuis quelques jours, Jean-Michel Aulas sait que son homologue du Betis refusera de mettre plus de 20 millions d’euros sur ce dossier, et l’OL a donc accepté l’idée qu’un joueur soit inclus dans la transaction, à savoir William Carvalho. Dans un premier temps, le club de Ligue 1 a réclamé 16 millions d’euros plus le milieu défensif aux 73 sélections, mais le Betis Séville refuse, valorisant cette opération à un maximum de 13 millions d’euros. Pour l’instant, les deux clubs discutent encore, ce qui donne un peu de temps à Houssem Aouar, Peter Bosz ayant validé de son côté le profil de Carvalho.

Aouar réfléchit, l'OL négocie

Dans les colonnes de L’Equipe, Hervé Penot et Hugo Guillemet rappellent que pour l’instant, l’hypothèse d’un départ du milieu de terrain est privilégiée, au point même qu’Houssem Aouar ne participe pas aux matchs de préparation joués par l’Olympique Lyonnais, même si évidemment il s’entraîne sans se ménager. « Le Betis n'était peut-être pas sa première destination rêvée, mais le classement l'an passé, et la volonté du club de reformer un duo avec Nabil Fekir, l'ancien équipier, l'un des joueurs les plus appréciés du public derrière le vieux Joaquin, 41 ans jeudi prochain, la star, le poussent à réfléchir. Rien n'est toutefois décidé (...) Le milieu de terrain a entendu les arguments des Espagnols. Il faut maintenant en savoir plus sur le contrat proposé (...) Bosz lui a expliqué qu'un départ serait peut-être une bonne solution pour tout le monde. Aouar l'a compris », expliquent les deux journalistes au sujet d’un joueur qui avait failli signer avec Arsenal pour 30 millions d’euros il y a douze mois seulement.