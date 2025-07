L’OL évite la Ligue 2, Aulas a une crainte immense

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Soulagement immense pour l’OL ce mercredi avec la décision de la commission d’appel de la DNCG de maintenir le club rhodanien en Ligue 1. Mais le plus difficile commence maintenant pour Michele Kang.

Depuis plusieurs jours, les supporters de l’Olympique Lyonnais n’avaient que ce 9 juillet en tête en raison de l’appel des Gones face à la DNCG pour tenter d’obtenir l’annulation de leur relégation en Ligue 2. Mission réussie pour Michele Kang et les dirigeants lyonnais, qui ont appris en milieu d’après-midi l’excellente nouvelle de l’instance. L’OL est non seulement maintenu en Ligue 1 mais en plus, le club rhodanien évite une interdiction de recrutement. Seul un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert a été prononcé par le gendarme financier du football français contre Lyon. Une superbe nouvelle pour les Gones dont Jean-Michel Aulas s’est félicité, remerciant Michele Kang sur son compte X.

OL : La DNCG maintient Lyon en Ligue 1 ! https://t.co/R997AMpjlf — Foot01.com (@Foot01_com) July 9, 2025

« Je me réjouis profondément pour l’Olympique Lyonnais, pour ses supporters, ses salariés, pour Lyon et pour ce peuple qui, depuis des décennies, vibre au rythme du club. Cette décision est le fruit d’un engagement collectif, d’une mobilisation patiente et déterminée. Michèle Kang a su convaincre Ares, tous les partenaires et tous ceux qui aiment l’OL de soutenir un projet fort : sortir le club des impasses antérieures. Pour ma part, j’ai agi avec exigence et loyauté, pour que l’OL surmonte cette épreuve sans jamais trahir son identité. Michèle Kang a su apporter avec courage les garanties attendues pour préserver l’avenir du club. C’est l’union autour d’une exigence partagée qui a permis d’améliorer en profondeur le dossier présenté » a publié l’ancien patron historique de l’OL.

Aulas remercie Kang mais reste méfiant

Ce dernier estime toutefois que le plus difficile commence maintenant pour Lyon, qui va subir une vraie cure d’austérité afin de retrouver un modèle économique viable sur le long terme. « Mais le plus difficile reste à faire. Une nouvelle étape s’ouvre : celle de la reconstruction. Elle devra se bâtir avec tous les partenaires locaux, avec les supporters, cette grande famille de l’OL. Le club doit désormais retrouver sur le terrain ce qu’il a sauvé sur le plan institutionnel. Cela passe par une gestion rigoureuse, une masse salariale maîtrisée, et le respect d’un équilibre économique à la hauteur des ambitions d’un grand club. Je resterai pleinement engagé, aux côtés de Michèle Kang et de tous ceux qui croient en la force de l’ambition lyonnaise » a publié Jean-Michel Aulas sur X, partageant la joie des supporters de l’OL après ce maintien finalement décroché devant la DNCG. Mais qui reste prudent et sur ses gardes, conscient que le chemin sera long avant de retrouver un Olympique Lyonnais compétitif au plus haut niveau.