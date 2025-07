OL ‍: La DNCG maintient Lyon en Ligue 1 ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Lyon retenait son souffle mais la bonne nouvelle est tombée ce mercredi après-midi. Le club rhodanien, entendu en appel par la DNCG ce midi, a finalement été maintenu en Ligue 1.

Le soulagement est énorme pour tous les supporters de l’Olympique Lyonnais. Après la relégation prononcée le 24 juin dernier par la DNCG, le club rhodanien se présentait de nouveau face au gendarme financier du football français, ce mercredi en appel. Avec une nouvelle direction incarnée par Michele Kang en lieu et place de John Textor, l’OL a sauvé sa peau. Dans un communiqué officiel, les Gones ont officialisé leur maintien en Ligue 1.

Nous restons en Ligue 1 🔴🔵



L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le Club en Ligue 1. — Olympique Lyonnais (@OL) July 9, 2025

« L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le Club en Ligue 1. L’OL remercie la Commission d’Appel d’avoir reconnu l’ambition de la nouvelle direction du Club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l’avenir. La nouvelle direction, soutenue par l’engagement et le dévouement de nos actionnaires et prêteurs, est extrêmement reconnaissante pour tout le soutien reçu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Club, notamment de la part de ses supporters, collaborateurs, de ses joueurs, partenaires et des élus » écrit l’OL sur son site internet avant de poursuivre.

Pas d'interdiction de recrutement pour l'OL

« La décision d’aujourd’hui constitue la première étape pour restaurer la confiance envers l’Olympique Lyonnais. Nous pouvons désormais concentrer notre attention sur les objectifs sportifs, en nous préparant pleinement pour la saison prochaine » souligne l’OL dans son communiqué de presse. L’Equipe informe de son côté que le club rhodanien a bien été maintenu en Ligue 1 et cerise sur le gâteau, la DNCG n’a pas interdit Lyon de recrutement lors de cette fenêtre estivale.

L’instance financière a toutefois décidé d’un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert. Un moindre mal pour l’OL, tant le pessimiste était fort après la décision du 24 juin dernier.