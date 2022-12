L'OL et son cadeau à 400 euros, les fans scandalisés

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est plongé dans l'incertitude la plus totale. Le club rhodanien a fixé un ultimatum à John Textor jusqu'à ce mercredi 7 décembre pour racheter le club.

A Lyon, les supporters ont de quoi se montrer inquiets... L'OL n'y arrive plus en Ligue 1 et en interne, la vente du club tourne pour le moment au fiasco. John Textor peine à se procurer tous les documents nécessaires pour s'offrir le club rhodanien. Une situation qui a poussé l'OL à fixer un ultimatum au businessman américain. Selon certains observateurs, peu importe ce qu'il se passe dans les prochaines heures, la situation sera chaotique à Lyon. Et apparemment, tous les moyens sont bons pour renflouer les caisses. Quitte à se mettre une partie des fans de l'OL à dos...

L'OL et ses cadeaux hors de prix

Cette année, nous vous proposons un cadeau 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 en 𝗲́𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲́𝗲 : un maillot dédicacé par 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗟𝗮𝗰𝗮𝘇𝗲𝘁𝘁𝗲 dans un écrin premium. 😍



👉 https://t.co/lHZe9ESruQ 👈



Offrez (vous) un pan de l’histoire de l’OL pour #Noël ! pic.twitter.com/uaKBo4GI7Z — Olympique Lyonnais (@OL) December 7, 2022

A l'instar de la saison dernière avec Lucas Paqueta, ce qui avait déjà fait grande bruit, l'OL propose en effet un cadeau de Noël surprenant à ses amoureux. Sur son site internet, il est possible de se procurer un cadre maillot authentique signé de la main d'Alexandre Lacazette. Jusque-là rien de choquant, contrairement au prix ! L'OL propose ce cadeau un peu spécial pour la modique somme de 399 euros. Bien trop cher pour les fans rhodaniens, qui n'ont pas manqué de tacler leur club sur Twitter. On pouvait notamment voir comme commentaires sur le réseau social à l'oiseau bleu sous la publication de l'OL : « 400€. A quel moment on arrête le foutage de gueule au département marketing ? » ; « 400€ mdr, c’est les sous qui manque à Textor ? » ; « Le principe d'un cadeau, c'est que c'est gratuit » ; « 400€ le gribouillis, c’est pour financer les Stadium Tour que vos offrez à vos partenaires VIP ? Je ne me reconnais plus en ce club, Presidence, Marketing, Directeurs Sportifs et Conseillers en branlette, vous êtes chaque jour un peu plus à gerber. » ou encore « Bahahahaha entre OL Play payant pour voir des matches amicaux et des maillots à 400€ dans un cadre avec une signature au feutre, j'ai du mal à choisir quel foutage de gueule est le plus fort ». Encore une fois, la communication de l'OL ne passe pas et les fans, déjà échaudés par les problèmes en interne, pourraient commencer leur gronde dès la reprise de la Ligue 1 fin décembre.