L'OL et le mercato, gros coup de pression sur Bosz

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL débutera la nouvelle saison de Ligue 1 avec beaucoup d'ambitions. Peter Bosz sera également désireux de rectifier le tir après un premier exercice totalement raté.

L'OL va devoir repartir du bon pied la saison prochaine. Le club rhodanien était passé totalement à travers lors du dernier exercice. Résultat, l'OL ne disputera aucune coupe d'Europe cette saison. Un coup dur pour un club aussi ambitieux que Lyon. Pour tenter de changer la donne, la direction de l'OL, Jean-Michel Aulas en tête, a décidé de frapper fort en ce début de mercato. Déjà, Johann Lepenant, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont débarqué. De quoi voir les choses avec beaucoup d'espoirs pour les amoureux de l'Olympique Lyonnais et pour Peter Bosz. Le Néerlandais bénéficiera d'un très bel effectif, sachant que le mercato n'est pas encore terminé. S'il a été plutôt épargné la saison dernière malgré ses résultats décevants, que ce soit par les fans ou Jean-Michel Aulas, l'ancien coach de l'Ajax ne connaitra pas la même indulgence dans les prochaines semaines. C'est en tout cas l'avis de Jérôme Rothen.

Plus de pitié, Peter Bosz est prévenu !

Corentin #Tolisso est le principal absent du groupe de 28 joueurs retenu par Peter #Bosz pour le premier match amical ce samedi face au FC Bourg-Peronnas 01.



Les autres recrues, Alexandre #Lacazette, #Tete, Johann #Lepenant et Rémy #Riou, sont présentes. pic.twitter.com/efHDfYd2IA — Inside Gones (@InsideGones) July 8, 2022

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas mâché ses mots au moment de parler de Peter Bosz. Pour lui, finies les excuses. « Il s'est passé plein de choses à Lyon et il s'est retrouvé un peu perdu dans tout ça. Le mercato n'a pas pris. On est resté sur notre faim. (...) On a été indulgent avec Peter Bosz. Cette saison, il a dû changer des choses et s'approprier le club. (...) Il fallait changer beaucoup de choses et des mentalités aussi. Mais là, il ne peut pas se tromper. Il a dû pointer du doigt les manquements. Tolisso et Lacazette, c'est XXL pour moi le recrutement. (...) Il aura de moins en moins d'excuses, on a été assez indulgents avec lui la saison dernière. Avec Lacazette et Tolisso, tu ne peux plus te tromper », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui ne prendra plus de pincettes pour juger les prochaines sorties de l'OL de Peter Bosz. L'OL débutera sa saison à domicile face à l'AC Ajaccio le 5 août prochain. L'adversaire idéal pour lancer la machine ?