L'OL et l'Europe, c'est fini

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Même si l'OL arrivait à arracher son maintien en appel de la décision de la DNCG, la cure d'austérité qui s'en suivrait empêchera Lyon de viser des places européennes pour les prochaines saisons.

Reprendre l’entrainement sans savoir dans quelle division on va évoluer dans la saison, ce sera le cas de l’Olympique Lyonnais ce lundi. L’OL est relégué en Ligue 2 pour des raisons financières depuis plus d’une semaine, et attend désormais le 10 juillet pour connaitre son sort définitif. Nouvelle patronne du club, Michele Kang a pour objectif de trouver sans cesse une somme grandissante, qui doit désormais être de 100 millions d’euros minimum, sur le compte du club, en fonds propres. Autant dire que les joueurs doivent aussi ressentir cette pression et se poser des questions bien légitimes sur leur avenir. Même si un maintien devait être obtenu après l’appel, le risque de voir l’OL entrer dans une cure d’austérité sans précédent est grand, avec la disparition des joueurs à gros salaire pour épurer les finances et faire baisser les dépenses.

L'OL va devenir une équipe du milieu de tableau

Aulas revient pour sauver l’OL de la Ligue 2 https://t.co/cwqImftSZL — Foot01.com (@Foot01_com) July 4, 2025

En attendant, l’OL compte selon Le Progrès 28 joueurs sous contrat, et a perdu donc officiellement quatre joueurs : Nicolas Tagliafico et Alexandre Lacazette en fin de contrat, Rayan Cherki à Manchester City et Warmed Omari retourné à Rennes à la fin de son prêt. Cela laisse donc un effectif copieux de 28 éléments en comptant les différents retours de prêt. De quoi travailler pour Paulo Fonseca, même si d’autres départs sont attendus dans les prochains jours. Que l’OL continue son aventure en Ligue 1 ou descende en Ligue 2, le mercato risque de ressembler à une véritable saignée, et Michele Kang devra alors revoir ses ambitions à la baisse. « En cas de sauvetage, ensuite, elle ne pourrait faire autrement que de lancer un plan d’austérité sur trois ou quatre ans, vouant l’équipe à jouer le milieu de tableau », indique ainsi une source du club au Progrès. Une façon de dire que les rêves de disputer la Ligue des Champions seront à ranger aux oubliettes pour quelques temps vue la situation économique du club lyonnais.