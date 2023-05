L'OL est nul, Laurent Blanc accusé d'être encore pire

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est incliné à Clermont ce dimanche en Ligue 1. Les Gones ont très certainement dit adieu à leurs rêves d'Europe.

Les hommes de Laurent Blanc sont décidément bien difficiles à suivre. Quelques jours seulement après avoir battu Montpellier dans un match fou, l'OL est retombé dans ses travers face à Clermont ce dimanche. Pourtant, les Gones menaient sur le score d'1 but à 0 avant de voir les Auvergnats revenir puis prendre l'avantage. Pour ne rien arranger, Alexandre Lacazette a raté un penalty dans le temps additionnel. Les Gones ont très certainement dit adieu à leurs dernières chances de pouvoir accrocher la cinquième place de Ligue 1 à la fin de la saison. L'irrégularité de l'OL commence en tout cas à résigner certains fans et observateurs du club rhodanien. C'est le cas du compte Charly M, désabusé.

L'OL incorrigible

Sur son compte Twitter, le fidèle supporter de l'OL n'a pas manqué de tacler son club, lassé par l'inconstance dont il fait preuve en Ligue 1 mais aussi les choix de Laurent Blanc. « Encore un superbe match de morts-vivants, avec un coaching ridicule. Ça gagne contre Paris pour se faire sortir par Nantes, ça revient de 1-4 à 5-4 pour faire la sieste à Clermont une semaine plus tard. Pitié, soyez juste nuls tout le temps qu'on trouve enfin la paix intérieure. Le problème de l'OL est profond et va sûrement plus loin que le coach. Mais un coach autant à la rue tactiquement et qui a une lecture des matches aussi calamiteuses, ça va être dur de faire des miracles. Cherki sur l'aile, Caqueret en 10, Aouar-Dembele sérieux, pourquoi ? », a notamment indiqué Charly M, qui a sans doute hâte que cette saison chaotique se termine pour l'OL. Lors de l'intersaison, de nombreux changements devraient intervenir selon les dires de John Textor. Mais sans coupe d'Europe, les moyens semblent limités pour les Gones, qui ont pourtant besoin de renforts de qualité afin de retrouver de belles ambitions sur la scène nationale.