L’OL envoie un message à 40 ME au Bayern

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL devrait encore connaitre un été mouvementé sur le marché des transferts. Malick Fofana est plus que jamais sur le départ, lui qui ne manque pas de clubs intéressés par son profil.

Les supporters et observateurs de l'OL ne sont pas encore au bout de leurs peines cet été. Leur club a toujours des finances bancales et se doit de vendre. Certains joueurs ont encore une très belle valeur marchande au mercato. C'est le cas de Malick Fofana. Le jeune Belge pourrait donc être vendu par les Gones. Mais ces derniers ne braderont pas le crack. La direction rhodanienne sait qu'un départ de Fofana affaiblirait considérablement le secteur offensif de Paulo Fonseca. Pourtant, le Bayern Munich rode encore et toujours pour s'attacher les services du joueur de 20 ans.

Fofana fait tourner la tête du Bayern Munich

Selon les dernières informations de Sky Sports, les champions d'Allemagne auraient fait de Fofana l'une de leurs priorités pour remplacer Kingsley Coman, fraichement parti en Arabie saoudite. A noter que le Bayern Munich n'est pas le seul club sur les rangs pour s'offrir le natif d'Alost. C'est en effet également le cas de formations XXL de Premier League comme Arsenal et Liverpool. Pour libérer Malick Fofana du contrat qui le lie à l'OL jusqu'en juin 2028, la direction des Gones réclame au minimum 40 millions d'euros. La balle est donc dans le camp des clubs qui veulent Fofana. En attendant, le Lyonnais va devoir continuer sa préparation et tenter de démarrer au mieux sa nouvelle saison, loin des rumeurs de départ qui pourraient polluer son esprit. Mais nul doute que de se savoir courtisé par les grands clubs européens sera un sacré coup de boost pour l'ancien de La Gantoise.