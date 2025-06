L'OL en Ligue 2, un média lyonnais sème la panique

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Le 24 juin prochain, l'Olympique Lyonnais a rendez-vous avec la DNCG pour une audience décisive. Au bout de celle-ci, le gendarme financier du football français pourrait confirmer une rétrogradation administrative en Ligue 2.

Certains supporters ne veulent pas y croire, pensant que leur club est bien trop important dans le paysage footballistique français pour être rétrogradé administrativement en Ligue 2. Pourtant, cette menace est bel et bien réelle. L'Olympique Lyonnais est surendetté et John Textor peine à trouver les leviers nécessaires pour relancer la dynamique économique de son club. L'hiver dernier, la DNCG avait prononcé une rétrogradation en deuxième division à confirmer après l'audience de fin de saison. Cette audience avance à très grands pas et on ne peut pas dire que la situation soit plus rassurante qu'il y a quelques mois. Sur X, le média Planète Lyon a listé les raisons de croire qu'une descente administrative puisse véritablement arriver le 24 juin prochain.

L'OL va mal, c'est certain

Suite à notre interview d’Hugo Guillemet évoquant le cas Textor avant le rendez-vous décisif de la DNCG le 24/06, on a été très étonné par certaines réactions de supporters lyonnais. Des réactions de gens totalement choqués qu’on évoque une possible rétrogradation de l’OL en L2. pic.twitter.com/lXtfJ6c49j — Planète Lyon (@Planete_Lyon) June 5, 2025

« Suite à notre interview d'Hugo Guillemet évoquant le cas John Textor avant le rendez-vous décisif de la DNCG le 24 juin, on a été très étonné par certaines réactions de supporters lyonnais. Des réactions de gens totalement choqués qu'on évoque une possible rétrogradation de l'OL en L2. Pourtant, l'OL a été rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire fin 2024. L'OL a accumulé plus de 500 millions d'euros de dettes. Le club a été sanctionné deux fois par la DNCG depuis 2023. Des fournisseurs du club se plaignent de ne pas être payés. Le club a été rappelé à l'ordre par l'URSSAF pour des retards de paiement. L'UEFA menace le club de sanctions. L'OL a engagé un plan social pour se séparer d'environ 90 personnes », explique en substance le média Planète Lyon sur le réseau social d'Elon Musk.

Force est de constater que, même si John Textor parvient miraculeusement à trouver des solutions, la situation financière de l'Olympique Lyonnais est tout bonnement catastrophique. Autant de raisons qui poussent à croire que oui, la rétrogradation administrative en Ligue 2 pourrait bien être confirmée après la prochaine audience devant la DNCG.