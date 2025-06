L'OL en Ligue 2, Tessmann s'enfuit déjà

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL pourrait évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Si le club rhodanien a fait appel de la sanction de la DNCG, l'inquiétude est énorme dans le Rhône.

L'OL connait donc son sort ! Ce mardi 24 juin, les pensionnaires du Groupama Stadium passaient devant la DNCG pour faire valider leur budget. L'instance du football français ne voulait faire aucun cadeau aux Gones, déjà sanctionnés il y a quelques mois. Si John Textor se montrait confiant, le businessman américain a vécu un sacré coup dur, apprenant que l'OL voyait sa sanction être confirmée par la DNCG. Les Gones ont fait appel mais ils devraient bien évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Forcément, pas mal de joueurs n'accepteront pas de jouer à l'échelon inférieur et envisagent déjà un départ de l'Olympique Lyonnais. C'est notamment le cas de Tanner Tessmann.

Tessmann, direction l'Italie ?

Selon des informations relayées par Transferfeed, l'international étasunien pourrait en effet retourner en Italie du côté de la Fiorentina. La Viola adore son profil et aimerait le récupérer à moindre frais. Le joueur de 23 ans pourrait rapporter un peu plus de 5 millions d'euros à l'OL. Comme Tanner Tessmann, d'autres joueurs lyonnais devraient aller voir ailleurs. C'est le cas de Lucas Perri, Nicolas Tagliafico, Malick Fofana, Ernest Nuamah, Corentin Tolisso ou encore Nemanja Matic. Les prochaines heures seront difficiles à vivre pour les fans et observateurs lyonnais. Il reste encore un espoir que l'appel porte ses fruits. Mais la tendance reste à une descente en Ligue 2 au minimum. Pour rappel, les Rhodaniens s'étaient qualifiés la saison passée pour la Ligue Europa et voulaient se donner les chances d'aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. C'était sans compter sur le jeu dangereux mené par John Textor depuis de nombreux mois maintenant.