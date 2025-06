L'OL en Ligue 2, la raison principale dévoilée

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor n'a pas su convaincre la DNCG, qui a annoncé la relégation de l'OL en Ligue 2. La santé financière du club lyonnais n'a pas convaincu l'instance française.

Les suiveurs de l’Olympique Lyonnais sont tombés de très haut ce mardi soir. L’été promet d’être beaucoup plus chaud et beaucoup moins agréable que prévu car la DNCG a prononcé la relégation de l’OL en Ligue 2 en raison d’irrégularités financières. John Textor, qui se voulait comme d’habitude optimiste avant, pendant et après la rencontre avec le gendarme financier du football français, doit forcément déchanter. Il va falloir très rapidement digérer cette information et réagir, car l’OL a sept jours pour faire appel de cette décision et la contester à l’occasion d’une nouvelle et dernière réunion pour faire inverser cette décision. De nouveaux documents, et non plus des paroles en l’air, devront être présentés lors de cet appel, que l’OL a bien évidemment l’intention de faire.

Un timing trop juste pour convaincre

DNCG : L’OL en Ligue 2, tous les joueurs mis en vente ! https://t.co/BpToUlPdpw — Foot01.com (@Foot01_com) June 24, 2025

Et selon RMC, le principal problème du passage des dirigeants lyonnais devant la DNCG ce mardi soir réside dans l’absence des fonds annoncés sur les comptes du club. La vente de Crystal Palace a été dévoilée dans l’urgence cette semaine, ce qui laisse à penser que les 200 millions de cette transaction vont bien être récupérés par Eagle Football. Mais à l’heure du rendez-vous avec la DNCG, les comptes n’étaient pas crédités à cette hauteur et la radio sportive fait comprendre que les fonds n’avaient pas encore été reçus par John Textor. Ce qui explique l’énorme gouffre financier, car la somme en jeu est capitale pour les finances de la holding américaine. Malgré les ventes de joueurs et les apports des investisseurs, le bilan financier n’a pas été jugé équilibré et les comptes ont manqué de trésorerie, ce qui a provoqué cette décision de la DNCG. Il faudra désormais bien la comprendre et y répondre pour essayer d’inverser la tendance au mois de juillet.