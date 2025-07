L'OL écoutera les offres pour 12 joueurs

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Ce mercredi 9 juillet, après l'audience devant la commission d'appel fédérale de la DNCG, l'Olympique Lyonnais a obtenu son maintien administratif en Ligue 1. Désormais, place au très grand chantier mercato qui s'annonce.

Tout le monde à l'Olympique Lyonnais peut enfin souffler. La quinzaine de jours entre la confirmation de la rétrogradation administrative et son infirmation a suffi aux dirigeants lyonnais pour tout chambouler. John Textor a quitté la présidence et le conseil d'administration pour se concentrer sur ses affaires au Brésil, tandis que Michele Kang l'a remplacé, avec le soutien de Michael Gerlinger au poste de directeur général. Si ces deux derniers ont réussi à convaincre la DNCG de revenir sur sa décision, c'est qu'ils ont dû faire un certain nombre de promesses pour présenter un budget cohérent. Parmi elles, il y a forcément un allègement drastique de la masse salariale qui doit passer par un paquet de ventes de joueurs.

L'OL doit réduire la voilure

Paulo Fonseca accepte de rester à l'OL https://t.co/KHB2ParHr5 — Foot01.com (@Foot01_com) July 10, 2025

En effet, comme l'indique L'Equipe, l'Olympique Lyonnais se prépare à voir partir un grand nombre de joueurs de son effectif. Au total, au moins douze départs sont attendus dans les prochaines semaines. Le quotidien sportif français a dressé une première liste de joueurs à vendre absolument, laquelle est composée de Matic, Caleta-Car, Veretout, Tessmann, Kumbedi, Akouokou, Descamps, Fofana et Perri. Les deux derniers cités ont toutefois encore un espoir de rester car Paulo Fonseca, qui a maintenu son souhait de poursuivre l'aventure, compte sur eux. Autrement, Tolisso, Maitland-Niles et Mikautadze font l'objet de tellement de convoitises que l'OL va avoir du mal à les conserver.

Si tous ces départs se confirment, la masse salariale globale du club rhodanien va considérablement s'alléger. L'occasion rêvée de repartir d'une feuille blanche et de recruter intelligemment et à bas coût. Une chose est sûre : la saison prochaine, entre Ligue 1 et Ligue Europa, risque de surprendre.