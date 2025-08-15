L'OL doit prolonger Paulo Fonseca et vite

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Ce samedi, l’Olympique Lyonnais lance sa saison de Ligue 1 du côté du RC Lens dans un duel déjà attendu. Le club rhodanien sort d’un été agité et d’un mercato à l’économie. Le septuple champion de France se lance dans un nouveau cycle avec Paulo Fonseca. Les observateurs le considèrent comme l’homme de la situation.

Quelle saison pour l’Olympique Lyonnais en 2025/2026 ? Le club rhodanien est l’une des grosses interrogations de la saison à quelques heures de la reprise. Après un été marqué par une relégation administrative en Ligue 2 évitée de justesse, l’OL a dû procéder à une revue d’effectif. Une masse salariale diminuée avant de parfaire un mercato malin sous l’égide de Paulo Fonseca. Le technicien portugais a déjà connu cette situation au LOSC lors de sa première saison. C’est-à-dire insuffler un nouveau cercle vertueux avec des moyens réduits.

Fonseca est l’homme qu’il faut à l’OL

🗣️ @walidacherchour sur Lyon: "La force de l'OL c'est Fonseca, qui doit se racheter de ses six derniers mois." #RMCLive pic.twitter.com/dU2e2zfER9 — After Foot RMC (@AfterRMC) August 14, 2025

Dans l’After Foot, le journaliste Walid Acherchour a livré son ressenti avant le début de saison de l’OL ce samedi. Paulo Fonseca est l’homme de la situation du côté du Rhône selon lui. « La préparation a été très bonne. Elle a été surprenante, surtout dans ce contexte-là. Bravo Fonseca, bravo l’équipe. Fonseca l’a dit aussi dans certaines interviews : ils n’auront peut-être pas un meilleur effectif, mais une équipe un peu plus cohérente. Et moi, je l’ai déjà expliqué, mais la force de l’Olympique Lyonnais, c’est Fonseca. Il doit se racheter des six derniers mois. Parce que Fonseca, on l’avait vu dans un autre contexte à Lille, ou le LOSC devrait se restructurer après le titre avec pas mal de nouveaux joueurs ou Letang devait serrer la ceinture. Il avait permis au LOSC de redémarrer un nouveau cycle. Donc moi, je suis plutôt confiant pour Lyon », explique-t-il. Lyon devra bien lancer sa saison du côté de Bollaert-Delelis face au RC Lens de Pierre Sage.