L'OL doit piocher à Manchester City, un nom sort enfin

Par Quentin Mallet

L'Olympique Lyonnais s'intéresse de près à la situation d'Issa Kaboré, le latéral droit de Manchester City. Une arrivée de l'ancien de l'OM pertinente en cas de départ d'Ainsley Maitland-Niles.

Sous le contrôle de la DNCG depuis son maintien administratif en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais doit faire profil bas. Les dirigeants savent qu'ils ne peuvent plus se permettre d'avoir un train de vie aussi élevé qu'il ne le fut sous John Textor et sont dans l'obligation d'alléger les finances du club. La masse salariale a déjà été beaucoup réduite grâce aux départs d'Alexandre Lacazette, Lucas Perri, Jordan Veretout ou encore Saïd Benrahma, et la direction lyonnaise peut encore renflouer les caisses avec la possible vente de Malick Fofana pour au moins 40 millions d'euros. Forcément, les joueurs recrutés pour cette nouvelle saison sont loin des profils habituels. Dans l'optique de trouver de bonnes opportunités, la cellule de recrutement rhodanienne suit de près Issa Kaboré.

Direction l'OL pour Issa Kaboré ?

Issa Kabore has held talks with Southampton with Manchester City open to a loan or sale.



Lyon are also interested. Hamburg had made an approach earlier in the window but are not an active suitor.🇧🇫 pic.twitter.com/RrhtjSjIUt — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 21, 2025

Véritable paria de Manchester City, club pour lequel il évolue depuis 2020 et avec qu'il n'a jamais joué un seul match, Issa Kaboré devrait à nouveau quitter le banc cityzen. Selon les informations de Ben Jacobs, les Skyblues discutent avec plusieurs clubs pour un départ sous la forme d'un prêt ou d'une vente définitive du latéral droit burkinabé. Le journaliste britannique cite l'Olympique Lyonnais parmi les clubs intéressés, même si Southampton semble avoir un temps d'avance. Prêté à six reprises en cinq saisons, Issa Kaboré est un véritable globe-trotter. S'il était amené à signer à Lyon, il vivrait sa troisième expérience en Ligue 1, après l'ESTAC et… l'OM.

Toutefois, l'hypothèse d'un recrutement d'un nouveau latéral droit signifie peut-être que la direction des Gones travaille sur un départ d'Ainsley Maitland-Niles. Celui qui était arrivé libre d'Arsenal à l'été 2023 possède un salaire important de 184 000 euros par mois (données Capology) et occupe le couloir droit de la défense, au même titre que Saël Kumbedi.