L'OL coule, Aulas promet une révolution

Dans : OL.

Par Alexandre Chochois

Très décevant huitième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais ne devrait pas disputer de coupe d'Europe la saison prochaine. Pour le dernier match de la saison à domicile, samedi face à Nantes, l'ambiance s'annonce glaciale. Pourtant, le président Jean-Michel Aulas, lui, incite à l'optimisme.

Cette saison restera clairement comme l'une des plus compliquées de l'histoire récente de l'OL. Certes, il y a eu cet honorable parcours en Ligue Europa jusqu'en quart de finale. Pour le reste, c'est le néant ou presque. Les Gones ont quitté la Coupe de France dans la confusion. Ont trop souvent déçu en Ligue 1. Les hommes de Peter Bosz ont même perdu chez la lanterne rouge de l'époque, Metz, le week-end dernier. Pourtant, via un long communiqué publié ce mardi 10 mai 2022, Jean-Michel Aulas, président de Lyon depuis 1987, a tenté de remobiliser les troupes et les supporters : « C’est désormais à nous de vous rendre cet amour au centuple. C’est à nous et nos joueurs de trouver ce sursaut d’orgueil pour finir cette saison à la maison avec une meilleure image », a-t-il notamment lâché.

« Nous devons une revanche à nos fans », prévient Aulas

Lettre ouverte de Jean-Michel Aulas aux passionnés de l'Olympique Lyonnaishttps://t.co/fQBRLVFDXo — Olympique Lyonnais (@OL) May 10, 2022

Plus que jamais, le boss de l'OL a semblé très déterminé à l'idée de redorer un blason plus que sali ces derniers mois. « Nous avons trébuché, mais surtout nous sommes en train de nous relever, nous avons appris et nous sommes plus que jamais debout, encore plus solides si vous êtes avec nous. D’autres clubs n’auront pas eu cette chance et nous avons désormais une opportunité de reconstruire un Olympique Lyonnais plus fort, plus compétitif. Un Olympique Lyonnais qui pourra faire des enseignements de cette saison l’une de ses forces pour l’avenir », a poursuivi Aulas.

Avant d'enchaîner : « Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront ». Faut-il en conclure que Lyon fera encore davantage confiance à ses jeunes talents la saison prochaine ? Et que le recrutement estival sera plus ciblé ? Une chose est certaine, Jean-Michel Aulas, lui, a le sens de la formule : « Nous allons pousser vers cet état d’esprit, sortir du confort, car nous devons une revanche à tous nos fans et passionnés de l’OL ». Pas sûr que ce communiqué puisse à lui seul apaiser les tensions. Une victoire face à Nantes samedi, non plus.