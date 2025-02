L’OL connait déjà Bucarest par coeur

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL affrontera Bucarest au mois de mars pour une place en quart de finale de Coupe d'Europe. Pas de quoi surprendre Paulo Fonseca.

Même si l’Ajax Amsterdam s’est déjà retrouvé sur la route de l’OL par le passé, Paulo Fonseca ne sera pas dépaysé par l’affrontement à venir contre le Steaua Bucarest en 1/8e de finale de l’Europa League. Cela pouvait être le club néerlandais, ce sera finalement le multiple champion de Roumanie pour une rencontre qui ne provoque pas d’optimisme exagéré pour l’entraîneur portugais. En conférence de presse, il a affirmé être bien renseigné sur le club de Bucarest, qu’il a déjà vu jouer cette saison.

Le PSG d'abord, Bucarest après

🗨 « Ce sera une confrontation à prendre au sérieux pour aller plus loin. »



🎙 En conférence de presse avant #OLPSG, @LacazetteAlex réagit au tirage au sort des huitièmes de finale de l’@EuropaLeague 🏆#UELdraw pic.twitter.com/UEKoG57d88 — Olympique Lyonnais (@OL) February 21, 2025

« Ce sera un adversaire difficile. J’ai vu 4 matchs de Bucarest. Ils ont une bonne équipe avec de bons joueurs, très rapides et forts sur les coups de pied arrêtés. On va étudier davantage cette équipe mais on sait qu’ils ont beaucoup de qualités. Il y a de grandes équipes dans cette compétition. On se concentre tout d’abord sur notre prochain adversaire », a prévenu l’entraîneur de l’OL, pas décidé à s’attarder sur le tirage au sort du jour, alors qu’un gros match se prépare contre le PSG en vue de ce dimanche.