L’OL cible une pépite en Pologne

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a décidé de tenter sa chance en Pologne pour se renforcer cet été, et l'idée est d'aller chercher un défenseur central prometteur pour quelques millions d'euros.

L’Olympique Lyonnais le sait, il va devoir ruser pour se renforcer sans trop dépenser. Une équation complexe qui emmène forcément la cellule de recrutement dans des contrées plus éloignées. C’est le cas avec la dernière piste révélée par la presse polonaise, puisque l’OL suivrait les performances de Jan Ziolkowski, défenseur central qui évolue au Legia Varsovie, le plus grand club du pays. Pas grand monde ne peut affirmer connaitre les qualités et les défauts de ce grand (1,94 m) défenseur central droitier, qui n’a que 20 ans. International dans les équipes de jeunes de son pays, Jan Ziolkowski est tout de même valorisé à 4 millions d’euros sur les sites spécialisés, ce qui en fait désormais une dépense majeure dans les moyens financiers.

Ziolkowski enchaine déjà les matchs

Jednym z tych klubów jest... Olympique Lyon. https://t.co/IURhybl0vL — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 1, 2025

Le joueur possède un contrat allant jusqu’en juin 2028, et les discussions devraient donc être convaincantes pour le Legia, si Jan Ziolkowski veut être le successeur des Jacek Bak et Maciej Rybus dans l’effectif lyonnais. Le média local Kanal Sportowy assure que l’OL est en concurrence avec deux clubs espagnols, et qu’en cas de bonne offre, la formation de Varsovie ne sera pas contre vendre son défenseur central. Le joueur est en tout cas déjà en pleine préparation de sa saison, lui qui a enchainé les matchs de qualification d’Europa League avec son équipe ces derniers jours, et il est désormais à seulement 20 ans un titulaire indiscutable dans la formation du Legia. De quoi attirer le regard de l'OL, mais pas seulement, en vue d'un transfert cet été.