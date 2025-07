L'OL cherche un défenseur en urgence

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré des moyens limités, l’OL devra se montrer malin lors de ce mercato estival afin de combler les départs et ainsi offrir un effectif compétitif à Paulo Fonseca. Pour cela, un poste doit être renforcé en urgence.

Paulo Fonseca voit ses meilleurs joueurs partir les uns après les autres en ce début de mercato estival à l'Olympique Lyonnais. Alexandre Lacazette (fin de contrat), Rayan Cherki (Manchester City) ou encore Thiago Almada (Atlético de Madrid) ont par exemple fait leurs valises, et la grande braderie n’est peut-être pas encore finie. Corentin Tolisso est courtisé par Manchester United tandis que Malick Fofana est ciblé par l’OM, Chelsea, Liverpool ou encore le Bayern Munich. Lucas Perri a aussi de fortes chances de partir, le gardien brésilien figurant dans la short-list de Leeds. Avec tant de départs, la cellule de recrutement lyonnaise va avoir du boulot pour construire un nouvel effectif cohérent et compétitif.

Il dévoile le gros chantier de l'OL

Avec une attention toute particulière à porter à l’égard du secteur défensif. Car pour Nicolas Puydebois, le renfort d’un vrai taulier dans ce secteur de jeu est nécessaire si l’OL veut nourrir quelques ambitions la saison prochaine. « Le gros chantier est en défense centrale » estime le consultant sur Olympique et Lyonnais, avant de poursuivre. « On l’a vu ces dernières années. Avec leurs qualités et leurs défauts. Des joueurs comme Mouctar Diakhaby, par exemple. Là, on a Téo Barisic qui arrive. Il est plutôt latéral, mais il peut jouer dans l’axe. Pourquoi pas essayer ce genre de joueurs ? » s’interroge l’ancien gardien lyonnais, puis de conclure.

« Après, Moussa Niakhaté a coûté très cher, donc il faut qu’il assume, qu’il joue et qu’il se mette en place. Mata, je le préfère dans l’axe plutôt que sur le côté, mais il peut rendre des services. Il faut trouver cette ossature : une défense centrale qui apporte de la confiance et de la sérénité. Et qui ne fasse pas une erreur un match sur deux ou un match sur trois. Il faut qu’on ait de la régularité » a analysé Nicolas Puydebois, pour qui la signature d’un vrai taulier en défense centrale doit être la priorité absolue des dirigeants de l’OL sur le marché des transferts. Problème, faire venir une référence à ce poste coûte cher et cet été, le club rhodanien va tenter de limiter les gros achats afin de rester dans les clous financièrement.