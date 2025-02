L'OL c'est trop de travail, ses stats l'agacent

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL reçoit le Stade de Reims. Une nouvelle occasion pour Lucas Perri d'asseoir son autorité dans le but rhodanien.

Il y a quelques mois, l'OL prenait la décision d'installer Lucas Perri en tant que gardien de but numéro 1. Un énorme coup dur pour Anthony Lopes et un changement majeur pour les Gones. Le Brésilien savait que la pression serait grande sur ses épaules. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Lucas Perri met tout le monde d'accord à l'Olympique Lyonnais. L'ancien de Botafogo est très souvent décisif et ne manque pas de donner de la voix pour se faire respecter. Ce dimanche face au Stade de Reims au Groupama Stadium, le portier de 27 ans disputera déjà son 33e match avec l'OL.

Lucas Perri, l'OL est conquis

Selon les informations du Progrès, Perri a déjà fait oublier Lopes à Lyon, du moins sur le terrain avec ses performances. « Malgré l’ombre pesante d’Anthony Lopes, [...] il a conquis une majorité de supporters. Il est devenu un gardien influent, celui qui réalise le plus d’arrêts cette saison en Ligue 1 (80), ce qui traduit en partie la fragilité défensive de son équipe. [...] Agacé après le troisième but de l’OM dimanche à Marseille, lors d’un match où il a réussi 8 sauvetages, le Brésilien s’est-il senti livré à lui-même ? [...] Il est aussi le gardien qui détient le meilleur pourcentage d’arrêts sur sa ligne (75,47 %) », souligne notamment le média français. Malgré son niveau de jeu élevé, Lucas Perri sait en revanche qu'il doit aussi progresser de son côté. II est notamment agacé par ses pertes d'appui : « J'ai glissé trois fois sur le dernier match et ce n’est pas normal. Je travaille là-dessus, cela vient peut-être des appuis, de la façon de frapper, et ça m’ennuie ». A noter que les dernières performances du Brésilien ne sont pas passées inaperçues puisque Newcastle est chaud pour s'attacher ses services et ce, dès l'été prochain.