L’OL avec Karabec, Merah et Tagliafico à Lens

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pour son premier match de la saison, l’Olympique Lyonnais se rendra à Lens avec un effectif bien fourni, même si le gardien de but titulaire ne sera pas là. Paulo Fonseca a dévoilé son groupe pour le match dans le Nord de ce samedi après-midi, et la recrue Adam Karabec sera bien présente, tout comme le jeune espoir qui a crevé l’écran pendant la préparation, Khalis Merah. Nicolas Tagliafico, arrivé plus tardivement après sa prolongation en cours d’été, sera aussi du voyage même si son concurrent Abner est pressenti pour débuter. Les principaux absents sont Ernest Nuamah, Orel Mangala et Enzo Molebe, tous blessés. Mamadou Diawara n’a pas été retenu par Paulo Fonseca.