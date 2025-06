L'OL assuré de jouer l'Europa League quoi qu'il arrive

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

John Textor a beaucoup de problèmes à résoudre actuellement. L'Américain doit notamment gérer le conflit d'intérêt entre Lyon et Crystal Palace en Ligue Europa. Deux clubs avec un même actionnaire ne peuvent jouer la même coupe d'Europe. Le club anglais est en danger.

L'intersaison offre des vacances bien méritées aux joueurs, John Textor les envie sans doute. Le propriétaire américain de l'OL possède un emploi du temps surchargé en ce moment. Il doit gérer l'avenir financier des Gones avec la fameuse entrevue devant la DNCG le 24 juin prochain. L'UEFA est venue l'embêter également concernant un autre de ses clubs Crystal Palace. Lauréate de la Cup, la formation londonienne s'est qualifiée pour la Ligue Europa où évoluera aussi l'Olympique Lyonnais. Les règles sur la multi-propriété interdisent à deux clubs détenus par la même entité, ici Eagle, de jouer la même compétition européenne.

L'OL primera sur Crystal Palace

John Textor a plaidé sa cause et celle de Crystal Palace devant l'instance européenne. Car oui les Eagles seront les seuls lésés dans ce dossier. En effet, si le problème persiste, le club anglais ne jouera pas la prochaine Ligue Europa et sera reversé en Ligue Conférence. Lyon est lui assuré d'être en C3 en vertu de son meilleur classement domestique. Les Gones ont terminé la Ligue 1 à la 6e place contre la 12e pour Crystal Palace en Premier League. S'il est le patron sportif dans le Rhône, Textor tente de prouver que cela n'est pas le cas à Londres comme le relate Le Progrès.

Le patron américain d’Eagle Football qui détient l’OL et près de 45 % des parts de Crystal Palace, également qualifié en Ligue Europa, a dû s’expliquer mardi à l’UEFA. La participation du club anglais notamment, n’est pas encore acquise.https://t.co/6FkFwbGeYL — Le Progrès OL (@LeProgresOL) June 4, 2025

Principal actionnaire de Crystal Palace à hauteur de 45%, l'Américain a un pouvoir de décision plus limité dans les faits avec seulement 25% de droits de vote au conseil d'administration. Un argumentaire qui peut fonctionner. Ces dernières années, Leipzig et Salzbourg ont été autorisés à s'affronter en Europe malgré leur actionnaire commun Red Bull. La saison passée, Toulouse et le Milan AC ont aussi joué dans la même Ligue Europa malgré la participation de RedBird Capital dans les deux formations. Ils avaient su démontrer qu'ils possédaient deux directions différentes à leur tête.