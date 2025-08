L'OL arnaqué par le prestidigitateur John Textor

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Depuis son départ de la présidence de l'Olympique Lyonnais, John Textor a bien l'intention de mettre des bâtons dans les roues au club rhodanien en lui réclamant une somme colossale au profit de Botafogo. Pour David Gluzman, l'Américain est un grand hypocrite.

L'Olympique Lyonnais n'en a pas fini avec John Textor. Avant l'audience en appel devant la DNCG, l'homme d'affaires américain avait quitté la présidence de l'OL ainsi que son conseil d'administration pour laisser la place à Michele Kang et Michael Gerlinger. Ces derniers ont su redresser la barre à temps et sauver les Gones d'une catastrophe. Sauf que le cas Textor est encore loin d'être terminé. Ce dernier réclame 65 millions d'euros à l'OL via Botafogo, autre club de sa propriété, car il estime que le club carioca a été contraint de vendre ses meilleurs joueurs pour alimenter le train de vie de l'OL. Au regard de cette affaire, David Gluzman a déploré sur les ondes de RMC l'hypocrisie monumentale de John Textor.

John Textor le magicien

« On peut s'arrêter sur l'hypocrisie de John Textor, qui pendant des années nous a expliqué son système de multipropriété était merveilleux et vertueux. Il a parlé de ce fameux pot commun. Ce qui est absolument incroyable, c'est que pendant très longtemps, il a facturé l'achat des droits économiques de plusieurs joueurs à l'OL, qui restaient à Botafogo, à des prix astronomiques, en créant une dette à l'OL. Quand il les a revendus en dessous du prix dui marché, ça a créé une moins-value comptable. Il a utilisé une technique qui s'appelle l'affacturage. Il a fait acheter ses joueurs par l'OL, disons 20 ME pour Igor Jesus, et il est allé voir une banque en disant 'au fait, les 20 ME que l'OL me doit, tu vas me les avancer contre une rémunération', et il a financé Botafogo avec cet affacturage via des transferts fictifs. C'est incroyable, il a créé de l'argent à partir de rien. Cet argent n'a jamais été utilisé pour l'OL. Prestidigitateur John Textor. Et après ça vient nous donner des leçons sur comment révolutionner la Ligue », s'est exclamé David Gluzan dans l'After Foot.

Force est de constater que John Textor ne pourra plus duper personne en France. Après son très gros fiasco à l'OL, l'Américain n'a plus aucun crédit dans l'Hexagone.