Textor rackette 65 millions d’euros à l’OL

Par Guillaume Conte

John Textor règle ses comptes avec l'OL, et réclame des sommes folles pour des prétendus coups de main financiers. Botafogo menace d'actions s'il ne récupère pas l'argent.

La guerre est déclarée entre John Textor et l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien n’a eu d’autres choix que de mettre son ancien boss de côté au mois de juillet pour éviter une relégation en Ligue 2 qui se dessinait dangereusement. S’il reste toujours propriétaire sur le papier, l’Américain n’a plus de responsabilités directives à l’OL, et c’est tant mieux pour tout le monde. Mais le businessman n’a pas digéré la façon dont le football français l’a traité et cette éviction de Lyon de manière spectaculaire. Depuis, il a déjà envoyé de nombreuses piques à l’égard d’un club avec qui il ne veut pas avoir affaire. Si ce n’est pour réclamer de l’argent.

Quatre joueurs concernés

Dans une opération osée, John Textor a confirmé son désir de réclamer une somme colossale à l’Olympique Lyonnais, pour des « transferts avantageux » afin d’aider le club des Gones quand il était en difficulté financière. O Globo fait ainsi d’autres révélations ce mardi, notamment sur le fait que Botafogo réclamait 64,6 millions d’euros à l’OL pour des aides qui n’étaient jusque-là pas facturées, comme le prêt gratuit de Thiago Almada, mais aussi les tours de passe-passe sur des joueurs comme Luiz Henrique, Igor Jesus et Jair Cunha, dont les noms ont transité par l’OL dans les transferts récents, sans bien évidemment qu’ils ne posent un crampon dans le Rhône.

A SAF Botafogo esclarece que sempre valorizou a colaboração dentro do ecossistema da Eagle Football e mantém o desejo de que essa parceria siga existindo, em benefício de todos os clubes que compõem o grupo.



Infelizmente, medidas adotadas por órgãos reguladores na França… pic.twitter.com/TZv5DTals0 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 4, 2025

« Après la décision de la DNCG du 15 novembre 2024, qui interdisait à Lyon d'inscrire des joueurs, Botafogo a été contraint de négocier avec des tiers certains joueurs qui pouvaient être transférés à Lyon, tels que Luiz Henrique, Igor Jesus et Jair, dans des conditions défavorables, en acceptant des indemnités de transfert bien inférieures à la valeur marchande de ces joueurs », affirme ainsi Botafogo, qui est désormais l’enfant chéri de John Textor, et qui peine à publier des comptes aux autorités brésiliennes. Cette reconnaissance de dettes auto-générée doit certainement compter aux yeux de l’Américain, même s’il y a fort à parier que ce petit jeu entre les différentes entités d’Eagle va finir par lasser fortement Ares et les financiers de ces investissements dont il est très difficile d’en comprendre le sens économique par moments.

En tout cas, Botafogo est passé aux menaces, expliquant son désir de retrouver ces millions d’euros et même des premières menaces de mesures juridiques si jamais l’OL ou Eagle ne remboursaient pas les sommes demandées.