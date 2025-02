L’OL allié de DAZN, Textor s’active pour le foot français

Dans : OL.

Prêt à aider DAZN à attirer de nouveaux abonnés, l’Olympique Lyonnais a signé un partenariat avec le principal diffuseur de la Ligue 1. Dans le cadre de cette collaboration, la plateforme de streaming pourra notamment retransmettre les programmes de la chaîne officielle du club rhodanien.

Même s’il militait pour que la Ligue de Football Professionnel crée sa chaîne, John Textor n’est pas un ennemi de DAZN. Au contraire, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais se dit prêt à tendre la main au principal diffuseur de la Ligue 1. « Je pense que nous devons les respecter en tant que partenaire et que nous devons faire de notre mieux pour les aider à attirer plus d'abonnés, a confié l’Américain dans L’Equipe. Cela commence toujours par le consommateur, et nous pouvons encore travailler, cette année, à améliorer notre produit au fur et à mesure de la saison. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider DAZN. »

L'OL tend la main à DAZN

John Textor avait déjà une idée derrière la tête puisque la plateforme de streaming, quelques heures après la publication de cet entretien, a annoncé un nouveau partenariat avec l’Olympique Lyonnais. « DAZN poursuit et renforce ses investissements auprès des clubs de Ligue 1 McDonald’s pour offrir aux supporters une expérience inédite et des contenus exclusifs », a écrit la société britannique dans son communiqué. Dans ce texte, on apprend notamment que cet accord valable jusqu’au 30 juin permettra à DAZN d’inclure OL Play, la chaîne officielle des Gones, dans son abonnement.

Les supporters rhodaniens apprécieront aussi les autres contenus proposés, à savoir « quatre rencontres historiques » entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, qui s’affronteront dimanche soir au Groupama Stadium, pour un total de « 20 matchs mythiques » de l’OL disponibles sur DAZN. Reste à savoir si d’autres écuries de Ligue 1 accepteront de négocier un partenariat similaire.