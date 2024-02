L’OL agressé à l’aéroport pour Benrahma

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est tout proche d'enregistrer le recrutement de Saïd Benrahma, voulu de longue date par John Textor. Mais cela n'empêche pas Fulham de continuer à faire le forcing pour le faire changer d'avis jusqu'au dernier moment.

L’Olympique Lyonnais tente toujours de frapper fort en cette fin de mercato, et semble tenir le bon bout dans le dossier Saïd Benrahma. L’accord a été trouvé avec West Ham, et le joueur a même pris l’envol pour Lyon dans le courant de ce jeudi. Mais rien n’est simple dans cette dernière journée du mercato où tout semble toujours possible. La preuve, plusieurs clubs anglais, sûrs de leur force financière, tentent de faire exploser le deal en cours. Malgré l’accord trouvé et l’arrivée de l’ancien joueur d’Angers sur le sol français, le forcing est toujours là et il sera visiblement là tant que la signature ne sera pas posée sur le contrat.

Le double jeu des agents de Benrahma

🚨 De nouvelles places sont disponibles pour l'affiche #OLOM !



🎟 https://t.co/EBeUeEuqeI



À dimanche les Gones 🔴🔵 pic.twitter.com/PR6q9I1Zpl — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2024

C’est Foot Mercato qui explique ainsi que, en dépit du fait que l’Algérien ait trouvé un accord avec l’OL et soit désormais à Lyon, le forcing de Fulham continue pour essayer d’inverser la tendance. Autre aspect moins reluisant sur les supporters lyonnais, ce sont les agents de Benrahma qui forcent les choses et entretiennent l’espoir pour le club anglais, lui assurant que le choix définitif de l’ailier de West Ham n’était toujours pas fait. Une volonté de faire monter les enchères ou une réticence à réellement signer à Lyon, les deux options sont possibles mais elles sont désormais à conjuguer au passé sachant que tout semble désormais bouclé entre les différentes parties. Et l’OL va donc s’offrir Saïd Benrahma, un joueur que John Textor apprécie beaucoup. Et le véritable roi de ce mercato à Lyon, c’est clairement le propriétaire américain du club lyonnais.