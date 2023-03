L'OL adore ce Suédois, il joue encore aux Pays-Bas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sait qu'il devra se renforcer intelligemment l'été prochain lors du mercato. Et les Gones pourraient encore une fois recruter aux Pays-Bas.

La fin de saison de l'OL vaudra le coup avec une demi-finale de Coupe de France à jouer face au FC Nantes le 5 avril prochain. Une belle occasion de disputer une finale au Stade de France mais aussi d'aller chercher une place en Ligue Europa, ce qui serait une bonne nouvelle pour les finances et les ambitions de l'OL lors du prochain mercato estival. Le club rhodanien a récemment réalisé de belles ventes mais ne pourra pas non plus dépenser sans compter. La cellule de recrutement des Gones est déjà au travail afin de dénicher des talents encore méconnus. Comme l'hiver dernier, l'OL aurait ciblé un joueur évoluant aux Pays-Bas : Emil Hansson.

L'OL flashe sur une autre pépite suédoise

Selon les informations de Kicker, l’OL suivrait l’attaquant suédois Emil #Hansson (24 ans).



Auteur de 15 buts et 15 passes décisives en 29 matchs avec l’Heracles Almelo, en 2ème division néerlandaise, l’ailier gauche est en fin de contrat en juin 2024. pic.twitter.com/yXCsy7UjjT — Inside Gones (@InsideGones) March 27, 2023

C'est du mois ce qu'annonce Kicker ces dernières heures. Selon le média, le joueur de 24 ans plait beaucoup à la direction lyonnaise, qui veut tenter sa chance. L'ailier gauche virevoltant fait le bonheur du club d'Heracles (deuxième division néerlandaise), avec lequel il a planté 15 buts et délivré 15 passes décisives en 29 matchs de championnat. Dans ce dossier, l'OL devra faire face à la concurrence de quelques clubs, puisque l’Eintracht Francfort, l’Udinese, le Feyenoord Rotterdam et Cologne ont aussi des vues sur Emil Hansson. En fin de contrat en 2024, il pourrait donc être une belle affaire. Mais une affaire aussi risquée, car le Suédois ne possède pas encore de références au plus haut niveau. Et on ne peut pas dire que le dernier Suédois recruté l'hiver dernier par l'OL, Amin Sarr, fasse pour le moment des prouesses marquantes. Mais l'OL sait qu'il va devoir revoir certaines de ses exigences à la baisse et compter sur son sens du recrutement pour faire la différence, alors que le poste de Bruno Cheyrou parait de plus en plus menacé.