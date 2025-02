L'OL à un souffle de battre ce formidable record

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OL reçoit le PSG dimanche soir au Groupama Stadium. Et si John Textor est remonté contre Nasser Al-Khelaifi, le comptable du club lyonnais peut remercier Paris, car la recette va être colossale.

Les supporters parisiens étant interdits de déplacement pour le match à Lyon, pour des raisons liées aux graves incidents de la dernière finale de la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais a été autorisé à revendre les places règlementairement réservées aux fans adverses. Afin de ne pas avoir des soucis supplémentaires, l'OL a décidé que ces places seraient vendues aux abonnés, histoire de ne pas prendre le risque de voir ces billets de dernières minutes tomber dans de mauvaises mains. Et évidemment, ils se sont tous arrachés, et le Groupama Stadium sera donc archi comble pour le choc de dimanche soir, seules quelques coûteuses places dans les loges étant encore disponibles selon Le Progrès. Résultant, si le record de recette sera probablement battu, celui de l'affluence ne le sera pas, cela ne se jouera à pas grand-chose.

OL-PSG 2025 ne fera pas mieux qu'OL-PSG 2025

Le quotidien régionale précise que pour le OL-PSG de ce 23 février 2025, il y aura 57.500 spectateurs pour cette rencontre à guichet fermé. Le record absolu du Groupama Stadium remonte à une rencontre entre l'Olympique Lyonnais....et le Paris Saint-Germain. Le 18 septembre 2022, dans le cadre de la huitième journée du championnat de Ligue 1, le PSG s'était imposé 1 à 0 à Lyon avec un but signé Lionel Messi. Et cette rencontre s'était jouée devant 58.230 spectateurs. Pour un peu plus de 800 spectateurs, cette marque historique ne sera pas dépassée, mais il n'empêche que les caisses lyonnaises seront bien remplies. John Textor pourra remercier Nasser Al-Khelaifi, si ce dernier est présent au match, ce qui n'est pas assuré.