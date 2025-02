OL ‍: Al-Khelaifi se dégonfle face à Textor ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dimanche soir, l'Olympique Lyonnais recevra le PSG au Groupama Stadium au moment où les présidents des deux clubs sont ouvertement en guerre. Mais du côté de Nasser Al-Khelaifi, on pourrait rater ce choc de la Ligue 1.

Le hasard du calendrier établi l'an dernier par la Ligue de Football Professionnel se veut facétieux. En effet, c'est au moment où l'on a vu John Textor et Nasser Al-Khelaifi s'affronter lors d'une vidéoconférence désormais entrée dans la légende que l'Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain (dimanche 20h45 sur DAZN). Tandis que l'équipe de Paulo Fonseca tentera d'être la première à faire tomber le PSG cette saison en Ligue 1, Luis Enrique et ses joueurs voudront repartir du Groupama Stadium avec un ou des points en plus. Mais ce que tout le monde attend, c'est évidemment de voir le patron de l'OL et celui du PSG assis côte à côte dans la tribune présidentielle. Sauf que du côté de Nasser Al-Khelaifi, on a une excuse pour éviter ces retrouvailles avec celui qui est devenu son pire ennemi en Ligue 1.

Textor n'ira pas au clash avec Al-Khelaifi dimanche

Selon L'Equipe de Greg, le patron qatari du PSG a une excuse toute trouvée pour ne pas assister à cet OL-PSG tant attendu. « Nasser Al-Khelaifi sera au Qatar au moins jusqu’à ce samedi, car il y a la finale du tournoi ATP de Doha, et dimanche ce n’est pas encore décidé s'il ira au match. Il peut prendre l’avion jusqu'au dernier moment », a annoncé un journaliste de la chaîne sportive. Quoi qu'il en soit, si le patron du PSG et de Beinsports fait le déplacement jusqu'à Lyon, John Textor ne sera pas méprisant comme l'a confié Hugo Guillemet.

« S’ils sont présents, je pense que ça va bien se passer, et ils pourront se serrer la main. Mais ils auront une explication, c’est certain. Après, Textor, je ne l’ai jamais vu être dans l’agressivité avec quelqu’un, il a une certaine bonhomie dans la relation. Même avec les gens avec qui il est en très grave conflit, comme cela est arrivé avec Jean-Michel Aulas. Si Nasser Al-Khelaifi vient, il sera bien reçu, et ça m’étonnerait qu’ils se tapent dessus », a précisé le journaliste de L'Equipe au moment où l'homme d'affaires américain menace les dirigeants du PSG de les attaquer devant la cour européenne.