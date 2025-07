L'OL a trouvé son gardien, avec une condition énorme

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est désormais en quête d'un gardien de but et Paulo Fonseca a soumis une idée qui pourrait faire son chemin chez les dirigeants lyonnais.

Lucas Perri sur le départ, l’Olympique Lyonnais est à la recherche d’un nouveau gardien. Et ce ne devrait pas être Matt Turner, qui n’intéresse pas du tout les nouveaux dirigeants, ces derniers estimant que l’Américain était très cher (8 millions d’euros) pour une doublure qui ne donne pas beaucoup de garanties. Un deal à la sauce Textor que l’OL cherche à faire disparaître de son catalogue. Il faudra néanmoins remplacer Lucas Perri, en partance pour Leeds pour un transfert à 16 millions d’euros qui fera le bonheur du comptable de l’OL. Un peu moins de Paulo Fonseca, qui devait s’en douter mais va tout de même devoir trouver un nouvel élément. L’entraineur portugais a recommandé Lorenzo Torriani, gardien de seulement 20 ans qui évolue au Milan AC.

Le Milan pose une condition impossible

Selon la Gazzetta dello Sport, plusieurs signaux sont déjà au vert. Le club lombard est ouvert à un prêt, l’Italien possède un salaire relativement faible qui rentre dans les finances lyonnaises, et Torriani a déjà discuté avec Fonseca de sa compatibilité avec le jeu demandé par l’entraîneur portugais. Il y a toutefois un hic, le Milan AC consent à prêter son gardien de but uniquement si ce dernier a du temps de jeu, et qu’il débute la saison dans la peau d’un titulaire. Bien évidemment, il s’agit d’un coup de pression pour mettre en avant l’un de ses joueurs et lui permettre de progresser, car aucun club ou entraineur ne peut promettre une place de titulaire pour une toute une saison. Mais l’OL devrait en tout cas donner à Torriani la possibilité et le temps pour s’imposer à ce poste, même si ce n’est pas facile pour une première expérience à l’étranger. En tout cas, le Milan AC compte sur lui et ne devrait pas apposer d’option d’achat si un accord pour un prêt venait à être trouver.