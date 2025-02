L'OL a trouvé le coupable, il a coûté 10 défaites ‍!

Dans : OL.

Le mercato a fermé ses portes et comme par magie, l’OL a retrouvé le chemin de la victoire dimanche contre Reims (4-0). A croire que cette période est définitivement synonyme de désillusions pour les Gones.

Comme l’été dernier, l’Olympique Lyonnais a été en grande difficulté sur le terrain pendant le mercato cet hiver. Le mois de janvier a été rude et a notamment coûté sa place à Pierre Sage, viré par John Textor qui a nommé Paulo Fonseca à la tête de l’équipe. Mais comme par magie, à peine le mercato terminé, l’OL a retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche après-midi contre Reims (4-0). Ce n’est pas un hasard pour Le Progrès, qui revient sur ce phénomène de résultats négatifs lors des périodes de mercato dans son édition du jour.

« Même si tous les clubs composent avec les mercatos, la situation financière de l’OL, surveillée de près par la DNCG, rend l’affaire un peu plus complexe ici, car aucun joueur de l’effectif n’est intransférable, même si Rayan Cherki a finalement été bloqué in extremis. Certains peuvent même se sentir « invités » à partir en cas de bonne offre » écrivent nos confrères, pour qui l’Olympique Lyonnais est plus perturbé que les autres clubs en période de mercato. Il faut dire que la gestion de John Textor et les contraintes imposées par la DNCG depuis plusieurs mois n’aident pas les joueurs à se focaliser uniquement sur leur métier.

L'OL en crise à chaque mercato

Le quotidien local le prouve en rappelant que durant les 17 matchs disputés en période de mercato cette saison, Lyon n’en a gagné que 3 pour 4 nuls et 10 défaites. Hors mercato en revanche, les chiffres sont sans surprise bien meilleurs avec 22 victoires lors des 31 derniers matchs disputés lorsque le marché des transferts était fermé. Des éléments à prendre en compte pour John Textor à l’avenir, dont le chamboule-tout permanent au sein de son effectif a de grosses limites. « Il faudra démontrer maintenant qu’avec Paulo Fonseca aux commandes, et en retrouvant un peu de sérénité, l’OL est une meilleure équipe » concluent nos confrères du Progrès, qui attendent une confirmation de la victoire face à Reims dès dimanche après-midi contre Montpellier avant la réception du PSG la semaine suivante.